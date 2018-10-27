فيديو – شاهد عيان: قتلة خاشقجي شربوا الخمور وكانوا يمزحون بعد قتله

أدلى سائق سيارة خاصة بتفاصيل مثيرة لوسائل إعلام تركية بشأن تحركات فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ وصوله إلى إسطنبول.

وقال السائق إنه نقل ماهر عبدالعزيز مطرب (أحد أعضاء فريق الاغتيال المكون من 15 شخصا والمقرب من ولي العهد السعودي) وعددا من أفراد فريق الاغتيال من مطار إسطنبول فجر الثلاثاء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول إلى الفندق، وأنهم طلبوا منه العودة إليهم مرة أخرى الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف السائق أنه انتظر أمام الفندق نحو ساعة ونصف قبل أن يقل ماهر مطرب وشخص آخر إلى القنصلية السعودية، فيما استقل باقي أعضاء الفريق سيارات دبلوماسية.

وتابع السائق أن مسؤولي القنصلية أخذوا منه السيارة ووضعوها في جراج مغلق بالقنصلية وطلبوا منه الانتظار حتى الرابعة عصرا قبل أن ينقل أفرادا آخرين إلى المطار.

وأكد السائق أنه شاهد جمال خاشقجي وخطيبته خديجة عند وصولهم للقنصلية ودخول خاشقجي وانتظار خديجة له بالخارج.

وأشار إلى أنه شاهد الأمن الخاص بالقنصلية يمنع مواطنين سعوديين قدموا إلى القنصلية لتخليص أوراق من دخولها، وذلك بعد دخول خاشقجي.

وقال السائق لوسائل الإعلام التركية إنه نقل مجموعة من 4 أشخاص لم يكن فيهم "مطرب" إلى المطار الساعة الرابعة وشاهد مطرب يصل إلى المطار في سيارة دبلوماسية، ومن ثم غادر الفريق في الطائرة الخاصة.

وأكد السائق أن الأفراد الذين ركبوا معه كانوا يدخنون ويشربون الخمور داخل السيارة أثناء عودتهم إلى المطار وكانوا يمزحون.

وكانت مصادر تركية كشفت للجزيرة أن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول تمت في مكتب القنصل السعودي محمد العتيبي وبحضوره، وانتهت خلال دقائق فقط من دخول خاشقجي للقنصلية.

وأكدت المصادر أن السلطات التركية تملك تسجيلات تؤكد أن العقيد السعودي صلاح الطبيقي مدير الطب الشرعي في الأمن العام السعودي هو من قطّع جثة خاشقجي، وأنه طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء عملية التقطيع.