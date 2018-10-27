فهمي هويدي: محمد بن زايد لا ينام الليل بسبب قضية خاشقجي

اعتبر المفكر المصري البارز، فهمي هويدي، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ستكون له تداعيات "مأساوية" على الأوضاع في العالم العربي، وذلك في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

ماذا قال؟

مقتل خاشقجي سيشكل صدعا في جبهة مؤازري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسيكون له تداعيات مأساوية على العالم العربي، وفي مقدمته السعودية.

عزل الأمير بن سلمان إن حدث سيخلق أزمة بالنسبة للأمراء المتحالفين الآخرين.

ولي عهد إمارة أبوظبي، محمد بن زايد، لا ينام الليل في هذه الأيام، ويتابع عن قرب ما سيحدث لرفيقه (بن سلمان).

الحبل يلتف شيئاً فشيئاً حول رقبة محمد بن سلمان، ولا أستبعد أن يكون هناك تحضير لإنقاذ الأسرة الحاكمة والمملكة باستبداله.

من التغييرات المتوقعة خلخلة التحالف السعودي الإماراتي والذي سيكون أحد تداعياته إنهاء أو التقليل من حجم مأساة اليمن والحد من الطموحات الإماراتية في السيطرة على اليمن وثرواته.

هناك موقف محترم من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عندما طالبت بمنع تصدير السلاح للسعودية وكذلك الحال في فرنسا وإنجلترا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أصبح يتحدث عن عقوبات قد تُفرض على السعودية، وهذا لم يكن أبدًا حديثه في بداية الأزمة.

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