شاهد| وزير الدفاع الأمريكي: مقتل خاشقجي يؤثر على أمن المنطقة

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يؤثر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
أبرز تصريحات ماتيس اليوم:
- بومبيو ألغى تأشيرات لبعض السعوديين والولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
- مع الوضع في الاعتبار احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعا.
- عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض استقرار المنطقة في وقت تشتد الحاجة إليه.
- روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
- انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".
- اليوم أريد أن يكون ذلك واضحا: وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحل محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ.
- ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى.
خلفيات:
- ماتيس وصل الجمعة إلى البحرين بمناسبة انعقاد "حوار المنامة" وألقى كلمة حول الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط.
- مقتل خاشقجي، وهو كاتب رأي في صحفية واشنطن بوست، أثار غضب حلفاء الرياض في الغرب وأدى إلى أزمة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والحليف الاستراتيجي للغرب.
- مديرة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جينا هاسبل قدمت الخميس للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب عودتها من تركيا، تقريراً يتضمن "خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا"، حيث بحثت القضية مع مسؤولين عن التحقيق، بحسب مسؤول أمريكي.
- بحسب الصحافة التركية، فإن أنقرة أطلعت هاسبل على "أدلّة" جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية.
- قُتل خاشقجي، الذي كان يوجه انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.