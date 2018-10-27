شاهد| وزير الدفاع الأمريكي: مقتل خاشقجي يؤثر على أمن المنطقة

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يؤثر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

أبرز تصريحات ماتيس اليوم:

بومبيو ألغى تأشيرات لبعض السعوديين والولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية بحق المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

مع الوضع في الاعتبار احترامنا الذي لا يتزعزع للسلام، فإن مقتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعا.

عدم التزام أي دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض استقرار المنطقة في وقت تشتد الحاجة إليه.

روسيا لا يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

اليوم أريد أن يكون ذلك واضحا: وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحل محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ.

ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى.

خلفيات: