شاهد: قصف إسرائيلي على غزة.. ورد صاروخي للمقاومة

يسود هدوء حذر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بعدما نفذت الأخيرة هجمات جوية ضد أهداف في القطاع، وردت المقاومة بإطلاق الصواريخ، بينما لم ترد بعد حصيلة المتضررين من الجانبين.

تقول إسرائيل إن الهجمات الجوية تأتي ردا على ما وصفته بإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات إسرائيلية تقع في غلاف القطاع منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، وتبنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع ردا على علي الغارات الجوية الإسرائيلية التي تتواصل حتى صباح اليوم السبت في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إصابة سكان المستوطنات في غلاف قطاع غزة بالذعر جراء إطلاق الصواريخ وقيام السلطات بنقل العديد منهم إلى المستشفيات في المستوطنات القريبة لتلقي العلاج، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن العشرات من أطفال المدارس في خانيونس بقطاع غزة أصيبوا بالذعر نتيجة لأصوات الطائرات الإسرائيلية وأنباء إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل.

من ناحيته، قلل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رعنان مانيليس صباح السبت، من أهمية الصواريخ التي تم إطلاقها من جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، لكنه في الوقت ذاته اتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات التي قامت بها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال المتحدث إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، الليلة الماضية باتجاه إسرائيل "كان بموجب تعليمات سورية وإيرانية لحركة الجهاد الإسلامي" حسبما قال، مؤكدا إن الجيش الإسرائيلي "يرى في النظام السوري، وفيلق القدس الإيراني العنوان لحادث إطلاق النار الليلة في غلاف غزة".

وأكد أن إسرائيل بعثت برسائل واضحة لمن وصفهم بالأطراف المعنية، مؤكدا أن استجابة الجيش الإسرائيلي بالرد عبر قصف أهداف في قطاع غزة معناه ان أحدا ليس بمأمن أو محصنا سواء في غزة أو خارجها.

وتابع أن 34 صاروخا أطلقت باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، وتم اعتراض 13 صاروخا منها، في حين قصف الجيش الإسرائيلي 87 هدفا في قطاع غزة.

وكان مانيليس قد أعلن في وقت سابق من صباح السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة، الليلة الماضية، في حين تم إطلاق نحو 30 صاروخا من القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة.

وحسب بيان المتحدث باسم الجيش، السابق، فقد أطلق 30 صاروخا من قطاع غزة، تم اعتراض 10 صواريخ منها بواسطة "القبة الحديدية"، بينما سقط اثنان في داخل قطاع غزة، أما باقي الصواريخ فقد سقطت في مناطق مفتوحة.

وأضاف البيان أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، خلال ساعات الليل الفائت، نحو 80 هدفا لحركة حماس، بينها مبنى يتألف من 4 طوابق يستخدم كمقر لجهاز الأمن العام، وموقعان مركزيان لإنتاج الوسائل القتالية المتطورة في العطاطرة وموقع مستوطنة "نيتساريم" سابقا، وخمسة مواقع عسكرية في خان يونس ودير البلح وتل زعتر وجباليا، وموقع للتدريبات، ومدخل نفق قتالي في خان يونس، وموقع رصد في بيت لاهيا.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وذلك بداعي "الرد على العدوانية الإسرائيلية".

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "المقاومة الفلسطينية تدرس توسيع دائرة الرد، كما ونوعا، إذا استمر العدو ببطشه وعدوانه على شعبنا". وقالت السرايا "ليعلم العدو أن المقاومة جاهزة لما هو أبعد".

إلى ذلك، يتواصل انطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع.

علي صعيد متصل، عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي حيزنقوت، جلسة تقييم للوضع مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية. وبعد وقت قصير صدرت تعليمات للمستوطنين في محيط قطاع غزة بمنع تجمع أكثر من 100 شخص في منطقة مفتوحة أو أكثر من 500 شخص في مبنى مغلق.