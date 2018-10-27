شاهد: فحص شبكة الصرف الصحي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

صحيفة خبر التركية قالت إن قوات الأمن التركية عثرت على قناع واق من المواد الكيميائية في سيارة تابعة للقنصلية عثر عليها متروكة بمرآب للسيارات.

الصحيفة: أظهرت لقطات الكاميرا بموقف السيارة سيارة أخرى دبلوماسية ينزل منها أخد موظفي القنصلية ويضع الحقيبتين اللتين تم العثور عليهما في السيارة المتروكة وكان يرتدي في تلك الأثناء قناعاً واقياً ضد المواد الكيميائية، وسط تكهنات باستخدام مواد كيماوية في إذابة جسد خاشقجي.