شاهد: فحص شبكة الصرف الصحي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

أجرى خبراء متخصصون في تركيا فحصا لشبكة الصرف الصحي في الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية بإسطنبول، ضمن التحقيقات الجارية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- موظفون متخصصون من شركة خاصة، قاموا بفحص الشبكة عبر كاميرات مسيرة.
- مركبة مزودة بنظام لتصوير شبكات الصرف الصحي، وصلت مساء الجمعة إلى الشارع الذي يضم القنصلية.
- فريق الفحص أنزل كاميرات مسيّرة في قنوات الصرف الصحي بالشارع.
- عقب إتمام عملية الفحص غادرت المركبة المنطقة.
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صحيفة خبر التركية قالت إن قوات الأمن التركية عثرت على قناع واق من المواد الكيميائية في سيارة تابعة للقنصلية عثر عليها متروكة بمرآب للسيارات.
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الصحيفة: أظهرت لقطات الكاميرا بموقف السيارة سيارة أخرى دبلوماسية ينزل منها أخد موظفي القنصلية ويضع الحقيبتين اللتين تم العثور عليهما في السيارة المتروكة وكان يرتدي في تلك الأثناء قناعاً واقياً ضد المواد الكيميائية، وسط تكهنات باستخدام مواد كيماوية في إذابة جسد خاشقجي.
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الصحيفة: خبراء يقولون إن مادة الأسيد تستطيع إذابة الأنسجة البشرية والعظام في فترة قصيرة وتفتيت الجسد لأجزاء مجهرية.
مقتل خاشقجي:
- قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وهو ما أثار غضبا دوليا وتحول إلى أزمة لأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
- على الرغم من اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسبوعين من الضغوط الدولية إثر اختفاء خاشقجي،فإنه لم يعثر على جثته حتى الآن.
- تنأى السعودية بولي عهدها عن التورط في قتل خاشقجي من خلال تصريحات لمسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجية السعودية وروايات رسمية متضاربة توردها وسائل الإعلام السعودية الرسمية بين الحين والآخر.