شاهد| خاشقجي قبل مقتله: عائلتي تعرضت لتهديدات دفعتني للصمت

قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الكندي قبل شهرين من مقتله، إنه كان يتعرض لتهديدات كثيرة استهدفت عائلته، فضلا عن الترهيب على منصات التواصل الاجتماعي.
التفاصيل:
- خاشقجي: عائلتي تعرضت لتهديدات كثيرة وهو ما دفعني إلى الصمت رغم وجودي في واشنطن.
- خاشقجي: نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، حين رأوا ما يتعرض له رفاقهم من اعتقالات فضلوا السكوت والصمت طلبا للسلامة وحماية أنفسهم.
- خاشقجي: قررت مغادرة السعودية قبل فوات الأوان، لأنني شعرت بأن المساحة الضيقة الممنوحة لي بدأت تضيق أكثر فأكثر، لقد بدأت بالشعور بالضغط.
- خاشقجي: بعد أشهر قليلة من مغادرتي، العديد من النشطاء اعتقلوا أو منعوا من السفر.
خلفية:
- أقرّت الرياض، بعد صمت أكثر من أسبوعين، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
- قوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
- على خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
- الخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، وإلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.