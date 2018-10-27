شاهد| خاشقجي قبل مقتله: عائلتي تعرضت لتهديدات دفعتني للصمت

قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الكندي قبل شهرين من مقتله، إنه كان يتعرض لتهديدات كثيرة استهدفت عائلته، فضلا عن الترهيب على منصات التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:

خاشقجي: عائلتي تعرضت لتهديدات كثيرة وهو ما دفعني إلى الصمت رغم وجودي في واشنطن.

خاشقجي: نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، حين رأوا ما يتعرض له رفاقهم من اعتقالات فضلوا السكوت والصمت طلبا للسلامة وحماية أنفسهم.

خاشقجي: قررت مغادرة السعودية قبل فوات الأوان، لأنني شعرت بأن المساحة الضيقة الممنوحة لي بدأت تضيق أكثر فأكثر، لقد بدأت بالشعور بالضغط.

خاشقجي: بعد أشهر قليلة من مغادرتي، العديد من النشطاء اعتقلوا أو منعوا من السفر.

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