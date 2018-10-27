البث الحي
سياسة

شاهد| خاشقجي قبل مقتله: عائلتي تعرضت لتهديدات دفعتني للصمت

27/10/2018

قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الكندي قبل شهرين من مقتله، إنه كان يتعرض لتهديدات كثيرة استهدفت عائلته، فضلا عن الترهيب على منصات التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:
  • خاشقجي: عائلتي تعرضت لتهديدات كثيرة وهو ما دفعني إلى الصمت رغم وجودي في واشنطن.
  • خاشقجي: نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، حين رأوا ما يتعرض له رفاقهم من اعتقالات فضلوا السكوت والصمت طلبا للسلامة وحماية أنفسهم.
  • خاشقجي: قررت مغادرة السعودية قبل فوات الأوان، لأنني شعرت بأن المساحة الضيقة الممنوحة لي بدأت تضيق أكثر فأكثر، لقد بدأت بالشعور بالضغط.
  • خاشقجي: بعد أشهر قليلة من مغادرتي، العديد من النشطاء اعتقلوا أو منعوا من السفر.
خلفية:
  • أقرّت الرياض، بعد صمت أكثر من أسبوعين، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
  • قوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
  • على خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
  • الخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، وإلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)