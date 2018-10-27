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سياسة

شاهد| الجبير: قضية خاشقجي أصبحت هيستيريا إعلامية

27/10/2018

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت إن ثمة "هيستريا إعلامية" بشأن اتهام السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاءت تصريحات الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين.

أبرز تصريحات الجبير:
  • للأسف ثمة هيستريا في وسائل الإعلام عن ضلوع السعودية قبل انتهاء التحقيقات.
  • ما نقوله للجميع هو الانتظار حتى انتهاء التحقيقات.
  • نحاول كشف ما حدث، وندرك أن ثمة خطأ ارتكب.
  • هناك أشخاص تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة لهم ونجري تحقيقا بشأنهم.
  • المسؤولون عن قتل خاشقجي سيمثلون أمام المحكمة.
  • التحقيق في مقتل خاشقجي سيستغرق وقتا.
  • علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "ثابتة وصلبة".
  • إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتبع سياسة خارجية "عقلانية وواقعية" يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية.
خلفية:
  • قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وهو ما أثار غضبا دوليا وتحول إلى أزمة لأكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم.
  • على الرغم من اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسبوعين من الضغوط الدولية إثر اختفائه، فإنه لم يعثر على جثته حتى الآن.
  • تنأى السعودية بولي عهدها عن التورط في قتل خاشقجي من خلال تصريحات لمسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجية السعودية وروايات رسمية متضاربة توردها وسائل الإعلام السعودية الرسمية بين الحين والآخر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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