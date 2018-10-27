شاهد| الجبير: قضية خاشقجي أصبحت هيستيريا إعلامية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت إن ثمة "هيستريا إعلامية" بشأن اتهام السعودية في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاءت تصريحات الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين.

أبرز تصريحات الجبير:

للأسف ثمة هيستريا في وسائل الإعلام عن ضلوع السعودية قبل انتهاء التحقيقات.

ما نقوله للجميع هو الانتظار حتى انتهاء التحقيقات.

نحاول كشف ما حدث، وندرك أن ثمة خطأ ارتكب.

هناك أشخاص تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة لهم ونجري تحقيقا بشأنهم.

المسؤولون عن قتل خاشقجي سيمثلون أمام المحكمة.

التحقيق في مقتل خاشقجي سيستغرق وقتا.

علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "ثابتة وصلبة".

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتبع سياسة خارجية "عقلانية وواقعية" يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية.

خلفية: