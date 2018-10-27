شاهد| الجبير: المتهمون بقتل خاشقجي سيحاكمون في السعودية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التحقيقات بمقتل الكاتب جمال خاشقجي ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.

وأشار الجبير خلال في كلمته خلال القمة الأمنية الإقليمية الرابعة عشر (حوار المنامة 2018) اليوم السبت، إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية، تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق الخاص بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي:

أبر ما جاء في حديث الجبير:

سوف نحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي وسنضمن عدم تكرار مثل هذا الأمر.

جهات إنفاذ القانون السعودية تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق وسنكشف النتائج.

هناك خطأ ارتكب وهناك من تجاوز صلاحياته ونحن نقوم بالتحقيق وسنكشف الحقيقة.

هناك هستيريا إعلامية بشأن اتهام السعودية بقضية جمال خاشقجي قبل انتهاء التحقيق ويجب الانتظار حتى استكمال التحقيقات.

في رد على سؤال بخصوص تسليم تركيا المتهمين في قتل خاشقجي قال الجبير "إنهم مواطنون سعوديون وسيتم محاكمتهم في السعودية"

العلاقات مع قطر

لا نريد أن يؤثر خلافنا مع قطر على مجلس التعاون الخليجي، والتنسيق العسكري مع قطر لم يتأثر بالتوترات.

الأزمة مع قطر لن يكون لها تأثير على موضوع (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي) والمحادثات بشأن التحالف في السعودية شارك بها مسؤولون قطريون.

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