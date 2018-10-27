بلومبرغ: مقتل خاشقجي يثير فزع المعارضين المصريين بالخارج

دعت عقيل وبهي الدين حسن المعارضين المصريين في الخارج إلى الحذر كثيرا أثناء سفرهم إلى دول أخرى. وقالت عقيل: "نحن نسافر ونحضر مؤتمرات. لا أشعر بالخوف من حدوث شيء في الولايات المتحدة، لكنني أذهب إلى تركيا وأماكن أخرى، ويمكن أن يحدث شيء ما ويتم تصويره كحادث".