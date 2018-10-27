الدوحة وأبو ظبي ومسقط: تطبيع رياضي وسياسي ترفضه الشعوب

أثارت ثلاثة مواقف خليجية مع إسرائيل مؤخرا ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة وأنها جاءت في ظل قصف إسرائيلي مستمر لقطاع غزة أدى لسقوط عشرات الشهداء.

سلطنة عمان

في العاصمة العمانية مسقط التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسلطان قابوس بن سعيد في زيارة نادرة لم يعلن عنها مسبقا.

نشر مكتب نتنياهو صورًا تُظهر رئيس الوزراء يستقبله السلطان قابوس، وأخرى أثناء إشارتهما إلى خريطة.

الإمارات

صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، وصلت أول أمس إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى دولة خليجية.

الصحيفة العبرية أشارت إلى أن ريغيف ترافق وفدا رياضيا إسرائيليا يشارك في مباريات الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في أبوظبي.

وزيرة الرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مع فريق الجودو الإسرائيلي

قطر

وفد رياضي إسرائيلي وصل الدوحة قبل يومين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.

موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أشار إلى أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشارك في البطولة.

لحظة وصول الوفد الإسرائيلي في مطار حمد الدولي #يلا_تطبيع #يلا_جمباز pic.twitter.com/gyHmYysQ6r — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) October 24, 2018

غضب شعبي

شباب قطريون دشنوا حملة على موقع "تويتر" تحت عنوان #قطريون_ضد_التطبيع، دعوا فيها الاتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين من إسرائيل في بطولة العالم للجمباز الفني.

صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" أرسلت رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين بتنظيم البطولة، استنكروا فيها موافقة بعض الاتحادات الرياضية القطرية على مشاركة رياضيي "الكيان الصهيوني" واستضافتهم في الدوحة، رغم الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.

كتاب ونشطاء قطريون وعرب تفاعلوا مع الحملة.

أياً كانت المسوّغات والمبررات .. فإن أي تطبيع أو تواصل مع الكيان الصهيوني مرفوض مرفوض مرفوض .. سواء حدث ذلك من قبل بلدي قطر أو أي طرف كان، دولة أو فرقاً رياضية أو قطاعات إقتصادية ..

أقول رأيي وأمضي ، دون حجر عليه ، أو مساءلة من أي جهة كانت ..

نحن نعيش في #قطر .. #التطبيع_مرفوض — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 24, 2018

أنا ضد الكيان الصهيوني، واسميه العدو الصهيوني، وضد أن يشارك الاعداء الصهاينة في اي فعالية في بلادي.

لكني لا أفهم احتفاء البعض بفوزنا باستضافة بطولات عالم، فلما يحين وقتها يتباكى على مشاركة الصهاينة.

لا لمشاركة الصهاينة وأتمنى منعهم.#يلا_جمباز#يلا_تطبيع — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 5, 2018

عُمانيون دشنوا هاشتاغ #عماني_ضد_التطبيع والذي لاقى لاقى تفاعلا واسعا عبروا فيه عن رفضهم لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطنة.

اتفهم رغبة القيادة العمانية المساهمة في حل القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة إخوتنا في الضفة وغزة ولكن ذلك لا يعني أن نتينياهو قاتل الأطفال صار صديقا بل هو عدو للإنسانية جميعا

#عماني_ضد_التطبيع https://t.co/qzK3LiVFbc — زكريا المحرمي (@almuharrmi) October 26, 2018

#انا_عماني_ضد_التطبيع

نحن العمانيون تفأجنا بخبر هذا اللقاء مع النتن ياهو زعيم دولة الارهاب الصهيونية والقضية الفلسطينية في قلب كل بيت عماني

وأصلا قرارات الحكومات العربية لا تمثل شعوبها

فلا ولن يعترف الشعب العماني بإسرائيل #عماني_ضد_التطبيع — أبو بلعرب4 (@AboBlarab4) October 26, 2018

وفي الإمارات غرد الأكاديمي الدكتور عبد الخالق عبد الله قائلا:

ما كنت أتخيل أن يستقبل الإرهابي نتنياهو في عاصمة خليجية وتطئ قدمه النجسة أرض عمان الطاهرة وتصافح يده الملطخة بدماء أطفال فلسطين أياد عمانية نبيلة لها قدرها واحترامها. انا ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي بكل أشكاله ومستوياتها لمعلنة والمستترة ومن قبل أي دولة بما في ذلك الإمارات — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 26, 2018

اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، والمقيم في قطر غرد قائلا:

لا افهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية .هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل اولادنا ويحتل أرضنا الان يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 27, 2018

الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس قالت:

لا للتطبيع لا في قطر ولا في الامارات ولا في السعودية ولا في سلطنة عمان ولا اي دولة في هذه الامة قبل عودة الفلسطيني الى أرضه!!!! ماذا يفعل نتنياهو في السلطنة؟؟؟؟😡 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 26, 2018

وكتب مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة:

خطيب الجمعة في #قطر هاجم اليوم استضافة وفد رياضي إسرائيلي ومواقع التواصل تزدحم ب #شباب_قطر_ضد_التطبيع طبعاً لم يعتقل أحد ولم يخوّن أحد، هذا يوصل رسالة مهمة للأميركان والإسرائيليين مفادها أن هناك رأيا عاما ! شخصيا أقف مع شباب قطر، تماما كما وقفت مع مناهضي التطبيع في كل بلد — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) October 26, 2018

قصف إسرائيلي