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سياسة

الدوحة وأبو ظبي ومسقط: تطبيع رياضي وسياسي ترفضه الشعوب

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
27/10/2018

أثارت ثلاثة مواقف خليجية مع إسرائيل مؤخرا ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة وأنها جاءت في ظل قصف إسرائيلي مستمر لقطاع غزة أدى لسقوط عشرات الشهداء.

سلطنة عمان
  • في العاصمة العمانية مسقط التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بالسلطان قابوس بن سعيد في زيارة نادرة لم يعلن عنها مسبقا. 
  • نشر مكتب نتنياهو صورًا تُظهر رئيس الوزراء يستقبله السلطان قابوس، وأخرى أثناء إشارتهما إلى خريطة.
الإمارات
  • صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، وصلت أول أمس إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى دولة خليجية.
  • الصحيفة العبرية أشارت إلى أن ريغيف ترافق وفدا رياضيا إسرائيليا يشارك في مباريات الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في أبوظبي. 
وزيرة الرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف مع فريق الجودو الإسرائيلي

 

قطر
  • وفد رياضي إسرائيلي وصل الدوحة قبل يومين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.
  • موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أشار إلى أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشارك في البطولة.

غضب شعبي
  • شباب قطريون دشنوا حملة على موقع "تويتر" تحت عنوان #قطريون_ضد_التطبيع، دعوا فيها الاتحاد القطري للجمباز إلى عدم استضافة رياضيين من إسرائيل في بطولة العالم للجمباز الفني.

  • صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" أرسلت رسالة إلى اتحاد الجمباز والمعنيين بتنظيم البطولة، استنكروا فيها موافقة بعض الاتحادات الرياضية القطرية على مشاركة رياضيي "الكيان الصهيوني" واستضافتهم في الدوحة، رغم الموقف الشعبي الرافض لكافة أنواع التطبيع مع الكيان المحتل.
  • كتاب ونشطاء قطريون وعرب تفاعلوا مع الحملة. 

  • عُمانيون دشنوا هاشتاغ #عماني_ضد_التطبيع والذي لاقى لاقى تفاعلا واسعا عبروا فيه عن رفضهم لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطنة.

 

وفي الإمارات غرد الأكاديمي الدكتور عبد الخالق عبد الله قائلا:

اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، والمقيم في قطر غرد قائلا: 

الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس قالت:

 وكتب مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة: 

قصف إسرائيلي
  • استشهد 6 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 187 آخرين أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة وقطاع غزة أثناء مظاهرات الجمعة الحادية والثلاثين من مسيرات العودة.
  • طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم السبت أهدافا بقطاع غزة، بينها مواقع للمقاومة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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