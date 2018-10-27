الدوحة وأبو ظبي ومسقط: تطبيع رياضي وسياسي ترفضه الشعوب

أثارت ثلاثة مواقف خليجية مع إسرائيل مؤخرا ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة وأنها جاءت في ظل قصف إسرائيلي مستمر لقطاع غزة أدى لسقوط عشرات الشهداء.
لحظة وصول الوفد الإسرائيلي في مطار حمد الدولي #يلا_تطبيع #يلا_جمباز pic.twitter.com/gyHmYysQ6r
— شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) October 24, 2018
رسالة إلى الاتحاد القطري للجمباز #يلا_تطبيع #يلا_جمباز https://t.co/LniuIfS2bB
— شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) October 4, 2018
أياً كانت المسوّغات والمبررات .. فإن أي تطبيع أو تواصل مع الكيان الصهيوني مرفوض مرفوض مرفوض .. سواء حدث ذلك من قبل بلدي قطر أو أي طرف كان، دولة أو فرقاً رياضية أو قطاعات إقتصادية ..
أقول رأيي وأمضي ، دون حجر عليه ، أو مساءلة من أي جهة كانت ..
نحن نعيش في #قطر .. #التطبيع_مرفوض
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 24, 2018
أنا ضد الكيان الصهيوني، واسميه العدو الصهيوني، وضد أن يشارك الاعداء الصهاينة في اي فعالية في بلادي.
لكني لا أفهم احتفاء البعض بفوزنا باستضافة بطولات عالم، فلما يحين وقتها يتباكى على مشاركة الصهاينة.
لا لمشاركة الصهاينة وأتمنى منعهم.#يلا_جمباز#يلا_تطبيع
— عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 5, 2018
اتفهم رغبة القيادة العمانية المساهمة في حل القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة إخوتنا في الضفة وغزة ولكن ذلك لا يعني أن نتينياهو قاتل الأطفال صار صديقا بل هو عدو للإنسانية جميعا
#عماني_ضد_التطبيع https://t.co/qzK3LiVFbc
— زكريا المحرمي (@almuharrmi) October 26, 2018
#انا_عماني_ضد_التطبيع
نحن العمانيون تفأجنا بخبر هذا اللقاء مع النتن ياهو زعيم دولة الارهاب الصهيونية والقضية الفلسطينية في قلب كل بيت عماني
وأصلا قرارات الحكومات العربية لا تمثل شعوبها
فلا ولن يعترف الشعب العماني بإسرائيل #عماني_ضد_التطبيع
— أبو بلعرب4 (@AboBlarab4) October 26, 2018
وفي الإمارات غرد الأكاديمي الدكتور عبد الخالق عبد الله قائلا:
ما كنت أتخيل أن يستقبل الإرهابي نتنياهو في عاصمة خليجية وتطئ قدمه النجسة أرض عمان الطاهرة وتصافح يده الملطخة بدماء أطفال فلسطين أياد عمانية نبيلة لها قدرها واحترامها. انا ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي بكل أشكاله ومستوياتها لمعلنة والمستترة ومن قبل أي دولة بما في ذلك الإمارات
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 26, 2018
اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، والمقيم في قطر غرد قائلا:
لا افهم كيف لبلاد عربية يكون مع الكيان الصهيوني علاقات وزيارات وصفقات ولقاءات رياضية وغيرها من الأمور المستفزة لنا كشعوب عربية وإسلامية .هذا الكيان الصهيوني سرطان العالم ابتعدوا عنه فهو في كل يوم يقتل اولادنا ويحتل أرضنا الان يقذفون غزة وأنتم شركاء في ذلك سامحكم الله وهداكم
— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 27, 2018
الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس قالت:
لا للتطبيع لا في قطر ولا في الامارات ولا في السعودية ولا في سلطنة عمان ولا اي دولة في هذه الامة قبل عودة الفلسطيني الى أرضه!!!! ماذا يفعل نتنياهو في السلطنة؟؟؟؟😡
— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 26, 2018
وكتب مدير قناة الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة:
خطيب الجمعة في #قطر هاجم اليوم استضافة وفد رياضي إسرائيلي ومواقع التواصل تزدحم ب #شباب_قطر_ضد_التطبيع طبعاً لم يعتقل أحد ولم يخوّن أحد، هذا يوصل رسالة مهمة للأميركان والإسرائيليين مفادها أن هناك رأيا عاما ! شخصيا أقف مع شباب قطر، تماما كما وقفت مع مناهضي التطبيع في كل بلد
— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) October 26, 2018