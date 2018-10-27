"الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة يبدأ فورا مقابل الالتزام من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد وساطة مصرية مع قيادة الحركة.

إعلان الهدنة جاء بعد يوم من استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 188 آخرين بجراح، أثناء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات سلمية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

التفاصيل:

الناطق باسم الحركة داود شهاب قال إنه بناء على اتصالات مصرية مكثفة بالفصائل بقيادة الجهاد الاسلامي تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ فورا مقابل وقف العدوان الإسرائيلي.

شهاب: الحركة ستلتزم بالاتفاق شريطة التزام إسرائيل به.

سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قالت إن المقاومة تدرس توسيع دائرة الرد كما ونوعا إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

خلفية: