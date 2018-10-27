الجبير: استنارة السعودية ستنتصر على إيران الظلامية

قال وزير الخارجية السعودي إن الرؤية للسعودية التي وصفها بالمستنيرة ستنتصر على رؤية إيران "الظلامية".

جاءت تصريحات الجبير خلال قمة أمنية في البحرين، حيث أشار إلى أن دول الخليج تلعب دورا مهما في الحفاظ على لاستقرار بالشرق الأوسط.

أبرز تصريحات الجبير:

نتعامل حاليا مع رؤيتين في الشرق الأوسط: رؤية (سعودية) مستنيرة، ورؤية (إيرانية) ظلامية تسعى لنشر الطائفية في أنحاء المنطقة.

التاريخ يخبرنا أن النور ينتصر دائما على الظلام، والسؤال هو كيف يمكننا هزيمتهم؟

علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "صلبة وثابتة".

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتبع سياسة خارجية "متعقلة وواقعية".

رد أمريكي:

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال في جلسة منفصلة بالمؤتمر:

عدم التزام أية دولة بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت تشتد الحاجة إليه.

واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين عن ذلك بعد إعلان حظر على منح التأشيرات لواحد وعشرين مشتبها به في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

خلفية:

تتنافس السعودية وإيران منذ فترة طويلة على النفوذ الإقليمي عبر حروب بالوكالة من العراق إلى سوريا ومن لبنان إلى اليمن.

ترمب ساند السعودية بقوة في جهودها لمواجهة النفوذ الإيراني كما انسحب في مايو/أيار من الاتفاق النووي مع طهران.

من المقرر أن تدخل الحزمة المقبلة من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

إيران بدورها تتهم السعودية والإمارات بتمويل مسلحين شنوا هجوما على عرض عسكري على أراضيها الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 25 شخصا من بينهم 12 من الحرس الثوري.

الحرس الثوري الإيراني اتهم الدولتين "بتدبير المؤامرات وإثارة التوترات".

تنفي السعودية والإمارات أي ضلوع لهما في الأمر.

مقتل خاشقجي: