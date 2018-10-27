اتحاد علماء المسلمين يحذّر من "نشاط إسرائيل في الخليج"

حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من "نشاط إسرائيل في الخليج" داعيا في بيان له، السبت، إلى رفض التطبيع معها في ظل احتلالها لفلسطين.

ووصفت سلطنة عمان، السبت، وجود إسرائيل في الشرق الأوسط بأنه أمر مسلم به، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عن زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطنة الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي قالت واشنطن إنها قد تساعد جهود السلام في المنطقة.

أبرز ما جاء في البيان:

الاتحاد طالب الأمة الإسلامية وقادتها بالوقوف مع قضاياها الكبرى، و"عدم التفريط في القدس الشريف والأراضي المحتلة".

الاتحاد استنكر "أي تطبيع أو استقبال رسمي أو شعبي لوفود المحتلين لقدسنا، والقاتلين لشعبنا في فلسطين، والمحاصرين لغزتنا غزة العزة".

الاتحاد ندد "بالتحرك الصهيوني وبأي ترحيب للمحتلين في ديار المسلمين" مشيرا إلى "استقبال أكثر من مسؤول إسرائيلي بالخليج في وقت وصل التفرق داخله إلى المقاطعة الشاملة"، في إشارة للأزمة الخليجية المندلعة منذ منتصف 2017.

الاتحاد قال إن "أي تطبيع أو استقبال لهم هو مكافأة على جرائمهم وعلى احتلالهم لقبلتنا الأولى ومساهمة في تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن".

خلفية:

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله، قال خلال قمة أمنية في البحرين إن السلطنة تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب لكنها لا تلعب دور الوسيط.

بن علوي: "إسرائيل دولة موجودة في المنطقة ونحن جميعا ندرك هذا، والعالم أيضا يدرك هذه الحقيقة وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمثل (كالدول الأخرى) وأن تتحمل أيضا نفس الالتزامات".

بن علوي: سلطنة عمان تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب في العمل باتجاه "صفقة القرن"، مشيرا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، وصلت الخميس إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى دولة خليجية.

الصحيفة أشارت إلى أن ريغيف ترافق وفدا رياضيا إسرائيليا يشارك في مباريات الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في أبو ظبي.

وفي قطر وصل وفد رياضي إسرائيلي إلى الدوحة قبل أيام للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.

موقع Gymnovosti المهتم بنشر أخبار رياضة الجمباز، أشار إلى أن أحد اللاعبين مدرج كمجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشارك في البطولة.

رفض شعبي: