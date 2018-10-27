أردوغان: ناقشنا مقتل خاشقجي خلال قمة رباعية مع روسيا وألمانيا وفرنسا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه قدم تفاصيل بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال محادثات ثنائية أثناء القمة الرباعية مع زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة التي ضمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إسطنبول أنه يتعين أن تقدم السعودية إجابة على من أرسل الأشخاص الثمانية عشر الذين يعتقد بأنهم مسؤولون عن قتل خاشقجي.

أبرز تصريحات القادة خلال القمة:

أردوغان: قدمنا تفاصيل خلال محادثات ثنائية عن قضية خاشقجي.

أردوغان: قدمنا طلبا لتسلم المشتبه بهم السعوديين عبر وزارة العدل. أردوغان: الجريمة ارتكبت في إسطنبول ولذلك إذا لم تنجز السعودية هذه المهمة فنحن مستعدون لذلك.

أردوغان: يتعين أن تقدم السعودية إجابة على من أرسل الأشخاص الثمانية عشر.

ميركل: نسعى لموقف أوربي موحد بشأن بيع الأسلحة للسعودية.

ميركل: اتفقت مع ماكرون على العمل بشأن موقف أوربي موحد حول بيع الأسلحة للسعودية بعد معرفة المزيد عن المسؤول عن قتل خاشقجي.

ماكرون: ندين جريمة القتل البشعة للصحفي خاشقجي.

ماكرون: أثني على ما قدمته تركيا من جهود لكشف الحقيقة.

ماكرون: يتعين أن تكون العقوبات المحتملة بشأن قضية خاشقجي على المستوى الأوربي.

مقتل خاشقجي: