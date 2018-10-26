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ميركل تتعهد بوقف صادرات السلاح للسعودية وماكرون يرفض الإيقاف

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إن ألمانيا لن تصدر أسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي
26/10/2018

تعهدت المستشارة الألمانية بوقف كل صادرات السلاح الألمانية للسعودية لحين تقديم تفسير لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بينما وصف الرئيس الفرنسي دعوات وقف صادرات السلاح بالديماغوغية.

الموقف الألماني
  • أنغيلا ميركل: من الضروري توضيح خلفية هذا الحادث المروع… وإذا لم يحدث هذا لن نسلم أي أسلحة للسعودية.
  • مكتب المستشارة الألمانية: ميركل أدانت مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك.
  • بيان: ميركل أوضحت أنه يجب كشف مسار الأحداث بالضبط.
  • البيان: حثت المستشارة الرياض على ضمان تحقيق سريع وشفاف ومقنع. وشددت على ضرورة محاسبة كل المسؤولين.
  • البيان: ميركل تدعو إلى تحقيق سريع وشفاف ومقنع في مقتل خاشقجي وإلى محاسبة كل المسؤولين.
إيمانويل ماكرون يرفض دعوات الإيقاف
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض دعوات عدد من الدول الأوربية من بينها ألمانيا لوقف مبيعات السلاح للسعودية.
  • ماكرون وصف هذه الدعوات بأنها "ديماغوغية".
  • ماكرون: ما الصلة بين مبيعات السلاح ومقتل السيد خاشقجي؟ أنا أفهم الصلة مع ما يحدث في اليمن. لكن لا صلة لذلك بالسيد خاشقجي.
  • ماكرون: هذه ديماغوغية محضة، أن نقول لابد أن نوقف مبيعات السلاح. هذا لا علاقة له بالسيد خاشقجي".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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