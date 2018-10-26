منظمة حقوقية: كل 3 ساعات يموت مدني بسبب الحرب في اليمن

قالت منظمة أوكسفام الإغاثية (الجمعة) إن مدنيا يقُتل كل ثلاث ساعات بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ بداية شهر أغسطس/ آب، مع تعرض أعداد أكبر من الناس للمرض والجوع.

أبرز ما ورد في تقرير أوكسفام:

يواجه اليمنيون التهديد الثلاثي المتمثل في الحرب والمرض والجوع.

بين 1 أغسطس/ آب و15 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل 575 مدنياً بسبب القتال، من بينهم 136 طفلاً و63 امرأة.

يوجد أكثر من 1.1 مليون حالة من حالات الكوليرا في الأشهر الـ18 الماضية، مع حدوث أكثر من 2000 من الوفيات بسبب الكوليرا.

يوجد أكثر من 100 حالة وفاة من مرض الخناق (الدفتيريا) خلال فترة مماثلة.

حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن أكثر من 14 مليون شخص قد يموتون من الجوع إذا استمرت الحرب .

دعوات لوقف تصدير السلاح للسعودية:

يقاتل التحالف السعودية الإماراتي والحكومة المعترف بها دوليا مع الحوثيين للسيطرة على الموانئ والمدن الرئيسية في البلاد .

أوقفت ألمانيا مبيعات الأسلحة للسعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول.

دعا برلمان الاتحاد الأوروبي جميع دول الاتحاد إلى القيام بالمثل.

تدعو منظمة أوكسفام المملكة المتحدة والولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعوديين بسبب عدم اكتراثهم بأرواح المدنيين في الحرب في اليمن .

أبرز تصريحات محسن صديقي، مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن:

كل حياة تضيع جراء هذا النزاع المشين، سواء من خلال الهجمات المسلحة، أو من خلال المجاعة والمرض، يجب أن تكون غضباً دولياً .

· يجب أن يدرك مؤيدو جميع الأطراف المتحاربة أنهم متواطئون في هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان.

يجب على الحكومات أن تمتثل لجميع الالتزامات القانونية الدولية لبذل قصارى جهدها لمنع سقوط ضحايا من المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

إن المجتمع الدولي بحاجة ماسة إلى بذل كل ما في وسعه لجعل كل الأطراف في هذه الحرب توافق على وقف إطلاق النار . "

خلفيات:

الأربعاء الماضي قتلت غارة جوية في الحديدة، ما لا يقل عن 16 مدنيا في سوق الخضار. في وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 15 مدنياً من بينهم أربعة أطفال وأصيب 23 آخرون بضربة جوية قام بها التحالف الذي تقوده السعودية على حافلتين محملين بالركاب في نقطة تفتيش يسيطر عليها الحوثيون في الجنوب الشرقي من مدينة صعدة.

تم قصف مخيم للنازحين من على الارض في جنوب الحديدة أدى إلى مقتل امرأة وجرح سبعة أشخاص آخرين من بينهم 6 أطفال .

زادت اسعار الوقود بشكل حاد، وارتفع متوسط السعر الوطني للترٍّ من وقود الديزل بنسبة 280 في المائة مقارنة بسعره قبل بدء النزاع في آذار / مارس 2015.

أصبح الماء باهظ الثمن أو غير متوفر، وقد يتحولوا إلى مصادر مياه غير صالحة للشرب، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

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