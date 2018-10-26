مديرة سي آي يه تطلع ترمب على معلومات في قضية خاشقجي

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إفادة من مديرة المخابرات مديرة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترمب تلقى إفادة صباح الخميس من مديرة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل -التي عادت للتو من زيارة إلى تركيا- بشأن التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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صحيفة (صباح) التركية كانت قد أفادت بأن أجهزة الاستخبارات التركية أطلعت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية على العناصر التي جمعتها في إطار التحقيق في قتل خاشقجي خلال زيارتها تركيا.

الصحيفة، ذكرت الأربعاء أن أجهزة الاستخبارات التركية، عرضت على جينا هاسبل "مشاهد فيديو وتسجيلات صوتية، والعناصر التي تم الحصول عليها خلال تفتيش القنصلية العامة ومنزل القنصل السعودي" في إسطنبول.

هاسبل سافرت إلى تركيا فيما وصفها مصدر بأنها "زيارة قصيرة" وذلك بعد ثلاثة أسابيع من اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي من دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول وبعد أيام من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتركيا باطلاع الولايات على الأدلة التي جمعتها.

مصادر مطلعة قالت لرويترز، إن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية التي زارت تركيا للمساعدة في التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، سعت للاستماع لتسجيل "صوتي يوثق تعذيبه ومقتله.

بحسب صحيفة صباح فإن جينا هاسبل التي تولت إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أبريل/نيسان أجرت "محادثات رفيعة المستوى" في أنقرة التي وصلتها الثلاثاء الماضي.

دعوات لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية على مستوى الاتحاد الأوربي

النمسا تدعو لوقف مبيعات الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوربي:

وفي ذات الشأن الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لصحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوربي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن".

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