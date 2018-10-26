"غانم الدوسري" ناشط سعودي يتحدّى النظام

ينتقد المعارض السعودي غانم الدوسري على حسابه بموقع يوتيوب بأسلوب ساخر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلطات الرياض، مؤكّداً من لندن حيث يقيم أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا يخيفه.

قناة يوتيوب:

تحظى مدونة غانم حمود المصارير الدوسري (38 عاماً) بأكثر من مئتي مليون مشاهدة على يوتيوب.

يحذر الدوسري في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس من عدم معاقبة النظام السعودي بعد جريمة مقتل خاشقجي بالقول "إذا لم يعاقَبوا، فسيواصلون التصرف بهذه الطريقة على الدوام".

يقول الناشط السياسي المعارض إنّ جمهوره سعودي بنسبة 94%. ويؤكّد أنّ "السعوديين سئموا هذه الحكومة، لا يثقون بها، وبرنامجي صوت لهم. إنّهم يتقاسمونه سرّاً، لكن آمل أن يأتي يوم يصبح بوسعهم القيام بذلك من دون أن يشكّل جريمة".

احتجاجات ضد مقتل خاشقجي:

استأجر الدوسري وأكثر من عشرة نشطاء آخرين حافلة حمراء بطابقين ليتظاهروا الأربعاء أمام السفارة السعودية في لندن في حي مايفير الراقي، وهم يهتفون "أين جثة جمال؟" متّهمين ابن سلمان بقتل الصحفي. ويقول الدوسري وهو على مسافة بضع مئات الأمتار من السياج المحيط بالمبنى الفخم: "إن دخلنا، سينتهي بنا الأمر مثل جمال خاشقجي، بإمكانهم قتلنا وتقطيعنا" مشيراً إلى أنه مقيم في بريطانيا كلاجئ.

الناشط السياسي السعودي غانم الدوسري @GhanemAlmasarir : الحديث الإيجابي من قبل #محمد_بن_سلمان للرئيس #أردوغان يأتي في إطار صفقة لإبعاد الملك وولي عهده عن مسألة قتل #خاشقجي pic.twitter.com/aLmoaaY3Wc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2018

خوف:

يخاطب الدوسري شرطياً يعبر على دراجة نارية، قائلا له "ها هي الشرطة! لا تبتعدوا، قد يهاجموننا". ويقول إن "هناك مجموعة كبيرة من المنشقّين السعوديين في لندن، ومعظمهم يخشون الآن الخروج من منازلهم".

يروي الدوسري أنّه هو نفسه تعرّض لهجوم في وضح النهار أمام متاجر "هارودز"، حين اعترضه رجلان في 31 من أغسطس/ آب، موضحاً أنهما سعوديان أرادا تخويفه بسبب انتقاداته لسلطات الرياض. وهو يؤكد أنّ لديه فيديو يثبت الحادث.

يتساءل الدوسري "إن كان المعارضون في الخارج يُقتلون، فما الذي يمكن أن يحصل للذين هم داخل البلاد؟" مضيفاً "هذا هو الإصلاح الذي يسوّقه ولي العهد لنا: قتل الناس في القنصلية وتقطيعهم ومحاولة إسكات وتخويف كل المنتقدين (…). لكن يجب ألاّ نرضخ للتخويف، لأنّ حرية الكلام حق لنا".

يقول الدوسري "أنتقدهم لأنني لا أكترث لهم ولا لقراراتهم"، مضيفاً "أعتقد أنهم إن تمكّنوا من القبض عليّ، فسيقطّعونني مثلما فعلوا بجمال". وهو يأمل أن يؤدّي الضغط الذي يمارس على النظام السعودي إلى ملاحقات بحق ولي العهد. ويقول "إن رفضوا، عندها يتحتّم على الأسرة الدولية أن تفرض عليه عقوبات وينبغي منعه من السفر".

مقتل خاشقجي: