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سياسة

شاهد: تلاميذ فلسطينيون يدرسون في خيام بعد أن أزالت إسرائيل مدرستهم

26/10/2018

لم يعد لدى تلاميذ قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة مكان يتلقون فيه دروسهم سوى عدد من الخيام بعد أن قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإزالة مدرستهم.

التفاصيل:
  • يوم الثلاثاء 23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قام الجنود الإسرائيليون بتفكيك مدرسة المرحوم د. مروان مجلى الأساسية المختلطة، في قرية أبزيق الواقعة على بعد نحو 20 كيلو مترا شمالي نابلس.
  • تقع المدرسة، التي بنيت في المنطقة ج، وهي منطقة تطوقها مستوطنات أُقيمت منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967.
  • مع تفكيك المدرسة في أبزيق أصبح 22 تلميذا يدرسون في الصف الأول وحتى السادس الابتدائي بدون مدرسة.
  • مدير المدرسة فراس دراغمة عبر عن غضبه الشديد حيال إزالة المدرسة، كما استنكر وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم إزالة المدرسة واتهم إسرائيل بمصادرة حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.
خلفية:
  • بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة مع الفلسطينيين، تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية على نحو 60% من الضفة الغربية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.

المصدر : رويترز
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