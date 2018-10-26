شاهد: تلاميذ فلسطينيون يدرسون في خيام بعد أن أزالت إسرائيل مدرستهم

لم يعد لدى تلاميذ قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة مكان يتلقون فيه دروسهم سوى عدد من الخيام بعد أن قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإزالة مدرستهم.

التفاصيل:

يوم الثلاثاء 23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري قام الجنود الإسرائيليون بتفكيك مدرسة المرحوم د. مروان مجلى الأساسية المختلطة، في قرية أبزيق الواقعة على بعد نحو 20 كيلو مترا شمالي نابلس .

تقع المدرسة، التي بنيت في المنطقة ج، وهي منطقة تطوقها مستوطنات أُقيمت منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 .

مع تفكيك المدرسة في أبزيق أصبح 22 تلميذا يدرسون في الصف الأول وحتى السادس الابتدائي بدون مدرسة .

مدير المدرسة فراس دراغمة عبر عن غضبه الشديد حيال إزالة المدرسة، كما استنكر وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم إزالة المدرسة واتهم إسرائيل بمصادرة حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.

خلفية:

بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة مع الفلسطينيين، تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية على نحو 60% من الضفة الغربية .

احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.