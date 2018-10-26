خطيبة خاشقجي تقول إنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض

قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اليوم الجمعة إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض لأنها تعتقد أنها تهدف لاستمالة الرأي العام لصالحه.

وأضافت خديجة جنكيز في مقابلة مع قناة تلفزيون "خبر ترك" أنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض قبل أن تلمس إخلاصا من واشنطن في مساعي حل قضية خاشقجي. وطالبت بمحاكمة جميع المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم.

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