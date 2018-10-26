البث الحي
سياسة

خطيبة خاشقجي تقول إنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض

خديجة جنكيز مع خطيبها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
خديجة جنكيز مع خطيبها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي
26/10/2018

قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اليوم الجمعة إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض لأنها تعتقد أنها تهدف لاستمالة الرأي العام لصالحه.

وأضافت خديجة جنكيز في مقابلة مع قناة تلفزيون "خبر ترك" أنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض قبل أن تلمس إخلاصا من واشنطن في مساعي حل قضية خاشقجي. وطالبت بمحاكمة جميع المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم.

خلفية:

  • كانت خديجة جنكيز هي أول من أبلغ عن اختفاء خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
  • قالت خديجة إن خاشقجي ترك هاتفه معها خارج القنصلية وطلب منها الاتصال بالسلطات التركية إذا تأخر بالداخل، وهو ما حدث بالفعل.
  • تقول خديجة إنهما كانا يعتزمان الزواج قريبا، وإن خاشقجي كان قد ذهب إلى القنصلية السعودية للحصول على وثيقة تثبت طلاقه من زوجته السابقة كي يتمكن من الزواج بها.
  • تعرف خديجة نفسها في حسابها على تويتر بأنها باحثة مهتمة بالشأن العماني، وقد تحدثت في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن علاقتها بخاشقجي، وكيف تعرفا خلال مؤتمر في مدينة إسطنبول التركية في شهر مايو/أيار الماضي، قبل أن تتطور علاقتهما الفكرية إلى علاقة عاطفية ويتفقا على الارتباط.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)