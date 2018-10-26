خطيبة خاشقجي تقول إنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض

قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اليوم الجمعة إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة البيت الأبيض لأنها تعتقد أنها تهدف لاستمالة الرأي العام لصالحه.
وأضافت خديجة جنكيز في مقابلة مع قناة تلفزيون "خبر ترك" أنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض قبل أن تلمس إخلاصا من واشنطن في مساعي حل قضية خاشقجي. وطالبت بمحاكمة جميع المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم.
خلفية:
- كانت خديجة جنكيز هي أول من أبلغ عن اختفاء خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- قالت خديجة إن خاشقجي ترك هاتفه معها خارج القنصلية وطلب منها الاتصال بالسلطات التركية إذا تأخر بالداخل، وهو ما حدث بالفعل.
- تقول خديجة إنهما كانا يعتزمان الزواج قريبا، وإن خاشقجي كان قد ذهب إلى القنصلية السعودية للحصول على وثيقة تثبت طلاقه من زوجته السابقة كي يتمكن من الزواج بها.
- تعرف خديجة نفسها في حسابها على تويتر بأنها باحثة مهتمة بالشأن العماني، وقد تحدثت في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن علاقتها بخاشقجي، وكيف تعرفا خلال مؤتمر في مدينة إسطنبول التركية في شهر مايو/أيار الماضي، قبل أن تتطور علاقتهما الفكرية إلى علاقة عاطفية ويتفقا على الارتباط.