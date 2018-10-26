حافلة مظللة تحمل 3 حقائب من القنصلية السعودية بإسطنبول

وقفت حافلة صغيرة، صباح اليوم (الجمعة)، أمام مبنى القنصلية العامة السعودية الواقعة " بمنطقة ليفنت" في مدينة إسطنبول، وحمّلت 3 حقائب وكيسا أسودا، ثم غادرت.

وبحسب مراسل (الأناضول) فإن الحافلة الصغيرة اقتربت إلى البوابة، ونقل موظفو القنصلية إليها من سيارة أخرى 3 حقائب وكيسا أسود ممتلئا.

شوهد شخص يركب الحافلة الصغيرة، وبيده "كابل" بعد خروجه من القنصلية التي اختفى فيها الصحفي جمال خاشقجي في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي وقت لاحق غادرت الحافلة المنطقة.

مقتل جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية:

استمرار وقفات الصحفيين أمام القنصلية السعودية في إسطنبول