تركيا تطالب بتسليم 18 مشتبها بهم في مقتل خاشقجي

طالبت تركيا بتسليم 18 مشتبها بهم أوقفتهم السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

الطلب التركي:

وزارة العدل التركية قالت إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أعد طلبا لتسلم المشتبه بهم الثمانية عشر المعتقلين في السعودية فيما يتعلق بقتل خاشقجي.

وزارة العدل التركية: المدعي العام في إسطنبول سلم أسماء المشتبه بهم الثمانية عشر إلى وزارة العدل.

وزارة العدل: سلمنا قائمة الأسماء إلى وزارة الخارجية لنقل طلب التسليم إلى السلطات السعودية عبر القنوات الرسمية المعروفة.

مسؤول تركي كبير: الإجراءات القضائية في تركيا ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان الشفافية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف الجمعة أن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول.

الإعلان عن الطلب التركي جاء بعد ساعات من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، تناول فيها القضية.

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان:

منفذو جريمة قتل خاشقجي معروفون ولكن من وجه لهم الأوامر؟

الأشخاص الـ18 (الموقوفون في السعودية) يعرفون قاتلي خاشقجي لأن الجاني بينهم.

إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. إذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول.

لا نهدف أبدا إلى الدخول في نزاع أو صراع مع أحد، وإنما غايتنا الوحيدة هي إزالة التهديدات التي تستهدف بلدنا.

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