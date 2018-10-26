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تركيا تطالب بتسليم 18 مشتبها بهم في مقتل خاشقجي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
26/10/2018

طالبت تركيا بتسليم 18 مشتبها بهم أوقفتهم السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

الطلب التركي:
  • وزارة العدل التركية قالت إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أعد طلبا لتسلم المشتبه بهم الثمانية عشر المعتقلين في السعودية فيما يتعلق بقتل خاشقجي.
  • وزارة العدل التركية: المدعي العام في إسطنبول سلم أسماء المشتبه بهم الثمانية عشر إلى وزارة العدل.
  • وزارة العدل: سلمنا قائمة الأسماء إلى وزارة الخارجية لنقل طلب التسليم إلى السلطات السعودية عبر القنوات الرسمية المعروفة.
  • مسؤول تركي كبير: الإجراءات القضائية في تركيا ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان الشفافية.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف الجمعة أن النائب العام السعودي سيصل إلى تركيا يوم الأحد المقبل، وسيلتقي المدعي العام التركي في إسطنبول.

الإعلان عن الطلب التركي جاء بعد ساعات من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، تناول فيها القضية.

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان:
  • منفذو جريمة قتل خاشقجي معروفون ولكن من وجه لهم الأوامر؟
  • الأشخاص الـ18 (الموقوفون في السعودية) يعرفون قاتلي خاشقجي لأن الجاني بينهم.
  • إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا. إذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول.
  • لا نهدف أبدا إلى الدخول في نزاع أو صراع مع أحد، وإنما غايتنا الوحيدة هي إزالة التهديدات التي تستهدف بلدنا.

 

خلفية:
  • الرياض قالت إن 18 شخصا اعتقلوا وتم إعفاء خمسة مسؤولين كبار من مناصبهم في إطار التحقيق في القضية.
  • قتل جمال خاشقجي عقب دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري.
  • على الرغم من اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسبوعين من اختفائه في القنصلية فإنها لم تفصح حتى الآن عن مكان جثته، رغم المطالب التركية المتكررة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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