بطلب أمريكي.. عائلة خاشقجي تصل واشنطن

وصل صلاح خاشقجي الابن الأكبر للصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد أن ضغط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أجل عودته.

السعودية تستجيب لطلب بومبيو:

بعد ساعات من وصول أسرة خاشقجي، كشف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو عن أن بومبيو أبلغ قادة السعودية في الرياض هذا الشهر أنه "يريد عودة صلاح خاشقجي إلى الولايات المتحدة".

الولايات المتحدة، قالت إن وزير خارجيتها مايك بومبيو هو من طلب من الجانب السعودي السماح بعودة صلاح، النجل الأكبر للصحفي القتيل جمال خاشقجي، إلى الولايات المتحدة، مرحبة باستجابة المملكة لهذا الطلب.

المتحدث، أوضح في تصريحات صحفية، أن بومبيو طلب من قادة السعودية عودة صلاح خاشقجي للولايات المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب باستجابة السعودية لطلب بومبيو، وأضاف:" نحن سعداء لكون صلاح خاشقجي قادرا على العودة الآن.

في وقت سابق، أفادت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية بأن صلاح خاشقجي وأسرته غادروا الرياض متوجهين إلى الولايات المتحدة، بعد رفع حظر السفر عنهم.

منع من السفر:

صلاح خاشقجي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية كان غير قادر على مغادرة السعودية بعد قيود تتعلق بجواز سفره، وذلك لمدة عدة أشهر.

جرى تصويره يوم الثلاثاء الماضي وهو يصافح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي اعترف أخيرا، بأن خاشقجي قتل في قنصلية السعودية بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

صلاح غادر الرياض بعد "لقاء أثار الجدل مع ابن سلمان: