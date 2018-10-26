بالفيديو: السلطان قابوس يلتقي نتنياهو

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بن سعيد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة مسقط أمس الخميس.

وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا سبل الدفع بعملية السلامة في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبث التلفزيون العماني مقاطع من زيارة نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو إن نتنياهو اصطحب معه خلال الزيارة كلا من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.