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سياسة|سلطنة عمان

بالفيديو: السلطان قابوس يلتقي نتنياهو

26/10/2018

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس بن سعيد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة مسقط أمس الخميس.

وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا سبل الدفع بعملية السلامة في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبث التلفزيون العماني مقاطع من زيارة نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو إن نتنياهو اصطحب معه خلال الزيارة كلا من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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