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سياسة|الهند

الهند: شاب يغتصب امرأة عمرها 100 عام

دخلت الهند دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بسبب حوادث العنف الجنسي ضد النساء
دخلت الهند دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بسبب حوادث العنف الجنسي ضد النساء
26/10/2018

قالت الشرطة الهندية الخميس، إن امرأة عمرها قرن تعرضت، حسبما زعم، للاغتصاب من جانب رجل عشريني في شرق الهند، تم القبض عليه في وقت لاحق.

تفاصيل الحادث:
  • اعتدى المشتبه به جنسيا على المرأة المسنة في منزلها في قرية بمقاطعة ناديا بولاية البنغال الغربية مساء الثلاثاء.
  • قال أنوب بال، ضابط الشرطة الذي يحقق في الواقعة" المرأة كانت تغط في نوم عميق عندما دخل المشتبه به، الذي يعيش في القرية نفسها، غرفتها واغتصبها".
  • أضاف بال "حفيدة الضحية التي سمعت صرخاتها عجزت عن الحركة جراء حالة الرعب التي انتابتها عندما ذهبت إلى الغرفة واكتشفت المسنة تتألم والجاني يحاول الفرار".
  • ألقت الشرطة القبض على الرجل أول أمس الأربعاء، بعد تقديم شكوى من الأسرة ووجهت إليه تهمة الاغتصاب.
  • المشتبه به زعم أنه كان مخمورا في تلك الليلة، ولم يكن يعي ما كان يفعله. ومثل أمام محكمة محلية قضت بإيداعه السجن بانتظار محاكمته".
حوادث وحشية:
  • دخلت الهند دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بسبب حوادث العنف الجنسي ضد النساء.
  • هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث اغتصاب وحشية وعنف جنسي تم الإبلاغ عنها في الهند.
  • في العام الماضي، توفيت امرأة عمرها 100 عام بعد أن اغتصبها رجل مخمور في شمال الهند.
  • في عام 2012، أدى اغتصاب جماعي مميت لطالبة في حافلة في نيودلهي إلى احتجاجات جماهيرية واسعة وسن قوانين أكثر صرامة. 
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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