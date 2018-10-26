الملك سلمان يتصل ببوتين وميركل بشأن مقتل خاشقجي

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالان بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "لاطلاعهما على التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

أبرز ما ورد في بيان الكرملين عن الاتصال:

الاتصال الهاتفي جاء بطلب من الجانب السعودي.

بوتين والملك سلمان ناقشا قضية خاشقجي خلال الاتصال الهاتفي.

العاهل السعودي أكد دعوته لبوتين لزيارة المملكة.

العاهل السعودي أكد لبوتين تصميم الحكومة السعودية على محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا الجزاء الرادع.

تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:

ترحب روسيا بالعمل الذي بدأ في أنقرة والرياض بهذا الخصوص.

يجب أن تفسح الطريق أمام إجراء (تحقيق) بشكل موضوعي وشامل ونزيه.

عندما تكتمل جميع الإجراءات القانونية، سيتم إجراء التقييمات المناسبة وإصدار التصريحات السياسية، أما الآن فالشيء الأكثر أهمية هو إجراء تحقيق محايد.

زار العاهل السعودي موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا.

ميركل تجدد إدانتها، هذه أبرز النقاط في بيان صادر عن مكتبها:

أدانت مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

المستشارة الألمانية تعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك.

أوضحت أنه يجب كشف مسار الأحداث بالضبط.

حثت المستشارة الرياض على ضمان تحقيق سريع وشفاف ومقنع. وشددت على ضرورة محاسبة كل المسؤولين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية تعليق برنامج تدريبي خاص بقوات حرس الحدود السعودية على خلفية مقتل خاشقجي.

النمسا