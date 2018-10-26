القبض على مشتبه به في إرسال طرود ناسفة بأمريكا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مشتبه به في إرسال طرود ناسفة لشخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي بينهم الرئيس السابق بارك أوباما ونائبه ووزيرة خارجيته ومنتقدين للرئيس دونالد ترمب.

التفاصيل:

مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أعلن إلقاء القبض على سيزار سياك من ولاية فلوريدا.

إف بي آي: المشتبه به اعتقل بعد العثور على بصمة إصبعه وجزء من الحمض النووي في الطرود التي أرسلها.

اعتقل سياك الجمعة في متجر لقطع غيار السيارات بولاية فلوريدا.

وجهت السلطات الأمريكية خمس تهم لسياك وسوف تتم محاكمته في ولاية نيويورك حيث عثر على خمسة طرود ناسفة من بين 12 طردا جرى العثور عليها.

رئيس إف بي آي: أكثر من عشرة طرود ناسفة أرسلت إلى ديمقراطيين بارزين ومقر لشبكة سي.إن.إن "لم تكن أجهزة خادعة".

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