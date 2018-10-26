القبض على مشتبه به في إرسال طرود ناسفة بأمريكا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مشتبه به في إرسال طرود ناسفة لشخصيات بارزة بالحزب الديمقراطي بينهم الرئيس السابق بارك أوباما ونائبه ووزيرة خارجيته ومنتقدين للرئيس دونالد ترمب.
التفاصيل:
- مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أعلن إلقاء القبض على سيزار سياك من ولاية فلوريدا.
- إف بي آي: المشتبه به اعتقل بعد العثور على بصمة إصبعه وجزء من الحمض النووي في الطرود التي أرسلها.
- اعتقل سياك الجمعة في متجر لقطع غيار السيارات بولاية فلوريدا.
- وجهت السلطات الأمريكية خمس تهم لسياك وسوف تتم محاكمته في ولاية نيويورك حيث عثر على خمسة طرود ناسفة من بين 12 طردا جرى العثور عليها.
- رئيس إف بي آي: أكثر من عشرة طرود ناسفة أرسلت إلى ديمقراطيين بارزين ومقر لشبكة سي.إن.إن "لم تكن أجهزة خادعة".
خلفية:
- تسببت الطرود المتفجرة في موجة انتقادات وحالة استنفار في أجهزة الأمن الأمريكية قبل أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
- الطرود استهدفت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما، وجون برينان المدير السابق للمخابرات المركزية، وجورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي.
- استهدفت الطرود أيضا جو بايدن نائب أوباما أثناء الرئاسة، والممثل روبرت دي نيرو، وماكسين ووترز وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا.
- الشرطة عثرت على طردين مريبين الجمعة موجهين إلى السيناتور كوري بوكر والسيناتور جيمس كلابر، المدير السابق للمخابرات الوطنية.
- شبكة "سي إن إن" الإخبارية كانت هدفا هي الأخرى للطرود المفخخة.
- وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن قالت إن ولاية فلوريدا كانت فيما يبدو نقطة انطلاق بعض الطرود على الأقل.
- جميع من أرسلت إليهم الطرود الملغومة تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب يمينيين أمريكيين.
- لم ينفجر أي من الطرود.