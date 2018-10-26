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سياسة

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال

أقارب شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الجمعة 26 أكتوبر
أقارب شهيد فلسطيني سقط برصاص الاحتلال في مسيرات العودة الجمعة 26 أكتوبر
26/10/2018

استشهد 4 متظاهرين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

التفاصيل:
  • قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريحات على حسابه على تويتر، إن 4 فلسطينيين استشهدوا بعد إصابتهم برصاص إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم بمسيرات العودة.
  • بحسب القدرة فإن الشهداء هم: محمد خالد محمود عبد النبي (27 عاما) ونصار إياد أبو تيم (19 عاما) وأحمد سعيد أبو لبدة (22 عاما)، وعايش غسان شعت (23 عاما).
  • كان القدرة قد أعلن في بيان سابق عن استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، قبل أن يوضح في بيان لاحق، أن الفلسطيني الخامس وهو جبر ابراهيم أبو هميسة (25 عاما) قد قتل في حادث عرضي وقع ظهر اليوم في مخيم البريج وسط القطاع، دون إيراد مزيد من التفاصيل.
  • أشار القدرة إلى أن نحو 170 متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة.
خلفية:
  • يحتشد آلاف الفلسطينيين بمخيمات العودة المُقامة في خمس نقاط على الحدود الشرقية للقطاع في إطار مشاركتهم بفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية.
  • المسيرات متواصلة منذ نهاية مارس/آذار الماضي وتطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
  • تتعرض مسيرات العودة لقمع عنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي ما أسفر عن استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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