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سياسة

كندا تراجع تصاريح تصدير سلاح للسعودية بـ13 مليار دولار

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أرشيفية
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - أرشيفية
25/10/2018

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن حكومته تراجع تصاريح التصدير للسعودية ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير سلاح بـ 13 مليار دولار بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:
  • ترودو قال في مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم "سنواصل العمل مع حلفائنا في أنحاء العالم من أجل الحصول على ردود أفضل عن هذا الحادث ونتحدث عن تبعاته… حكومتنا تراجع الآن تصاريح التصدير القائمة بالفعل للسعودية".
  • ردا على سؤال عن التكلفة الناجمة عن إلغاء الاتفاق قال ترودو إن العقوبات قد تكون "بمليارات الدولارات".
خلفيات:
  • رئيس الوزراء الكندي قال في مقابلة قبل أسبوع إنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة مع الرياض على خلفية قضية جمال خاشقجي.
  • ترودو قال في المقابلة إن بلاده تعتزم "الدفاع دوما عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مع السعودية".
  • ردا على سؤال عما إذا كانت كندا ستبقي صفقة التسليح الضخمة المبرمة بينها وبين السعودية والتي تقضي بشراء الرياض مدرّعات خفيفة من أوتاوا بقيمة 9,9 مليارات يورو، قال ترودو إنه "في هذا العقد بنود يجب اتباعها في ما يخص طريقة استخدام ما نبيعه لهم".
  • أضاف "إذا لم يتّبعوا هذه البنود فمن المؤكد أننا سنلغي العقد".
  • أوتاوا عبرت العام الماضي عن خشيتها من أن تستخدم الرياض هذه المصفحات الخفيفة في عمليات قمع بشرق المملكة.
  • السعودية جمدت في أغسطس/آب الماضي علاقاتها مع كندا، عقب مطالبة أوتاوا للرياض بإطلاق سراح ناشطين في مجال حقوق الإنسان مسجونين.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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