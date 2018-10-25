كندا تراجع تصاريح تصدير سلاح للسعودية بـ13 مليار دولار

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن حكومته تراجع تصاريح التصدير للسعودية ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير سلاح بـ 13 مليار دولار بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:

ترودو قال في مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم "سنواصل العمل مع حلفائنا في أنحاء العالم من أجل الحصول على ردود أفضل عن هذا الحادث ونتحدث عن تبعاته… حكومتنا تراجع الآن تصاريح التصدير القائمة بالفعل للسعودية".

ردا على سؤال عن التكلفة الناجمة عن إلغاء الاتفاق قال ترودو إن العقوبات قد تكون "بمليارات الدولارات".

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