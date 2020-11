صورة متظاهر في غزة على غرار الثورة الفرنسية تشعل تويتر

انتشرت على نطاق واسع صورة لمُتظاهر شاب من غزة بلا قميص، يمسك العلم الفلسطيني بيده اليمنى ويؤرجح مقلاعًا باليد الأخرى، فيما اعتُبرت الصورة "أيقونة" المتظاهرين بمسيرات العودة.

وأجرى ناشطون مقارنات بين تلك الصورة "الأيقونة"، وبين لوحة "الحرية تقود الشعب" الشهيرة، والتي تمثل رمز الحرية في الثورة الفرنسية.

أيقونة غزة

مقارنات

الباستيل

مسيرات العودة

"13th attempt to break the Gaza blockade by sea". (Photo by Mustafa Hassouna, Andalou Agency for Getty).

Does it look familiar, especially to the French?#FreePalestine #EndTheBlockade pic.twitter.com/hswvIWmfF9

— Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) October 24, 2018