شاهد: وقفات أمام سفارات سعودية للمطالبة بالعدالة في قضية خاشقجي

شهد العديد من مدن العالم وقفات أمام سفارات المملكة العربية السعودية احتجاجا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

تركيا:

أعلن مئات الصحفيين والحقوقيين من دول عربية وأوربية، إضافة إلى تركيا، مساء الخميس، تأسيس "رابطة أصدقاء جمال خاشقجي"، وذلك من أمام القنصلية السعودية بإسطنبول، التي شهدت مقتل خاشقجي بشكل مروع في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

شهدت الفعالية مشاركة شخصيات بارزة، على رأسهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قالت الرابطة في بيانها التأسيسي، إن أصدقاء الراحل جاءوا من أقطار شتى ليؤسسوا معًا هذا التجمع الذي يستهدف متابعة قضيته (جمال) وصولًا إلى تحقيق العدالة الكاملة له، وملاحقة قتلته أيا كان وضعهم.

شدّدت الرابطة في البيان، الذي ألقاه أيمن نور، مرشح الرئاسة المصري الأسبق، على ضرورة عدم السماح لأي من قتلة جمال خاشقجي بالإفلات من العقاب، ومواجهة أي جريمة مماثلة بحق أي صاحب رأي، والدفاع عن حرية الإعلام والتعبير في المنطقة عموما.

لندن:

شهدت العاصمة البريطانية وقفة لمنظمة "أوقفوا الحرب" و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" أمام السفارة السعودية للمطالبة بمحاسبة الضالعين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووقف بيع الأسلحة البريطانية للسعودية وإنهاء الحرب المستعرة في اليمن.

رفع بعض النشطاء المشاركين في الوقفة أمام السفارة السعودية لافتة تحمل صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير كُتب عليها "العدالة لجمال"، كما رُسم عليها منشار في إشارة إلى ما قالته مصادر أمنية تركية عن قيام مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي بتقطيع جثته بمنشار عظام.

سيّر النشطاء أمام السفارة أيضا حافلة عليها صورة بن سلمان والجبير إضافة إلى السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، وكُتب عليها "جزارون".

عواصم أخرى:

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة السريلانكية كولومبو وقفات احتجاجية أخرى تنديدا باغتيال خاشقجي والمطالبة بملاحقة قاتليه، كما خطط نشطاء في العاصمة التونسية لوقفة مشابهة لكن السلطات لم تمنحهم الإذن للقيام بها.

حافلة سيرها نشطاء أمام السفارة السعودية في لندن احتجاجا على مقتل جمال خاشقجي

وقفة لنشطاء أمام السفارة السعودية في العاصمة السريلانكية كولومبو للمطالبة بالعدالة لجمال خاشقجي