شاهد: واشنطن بوست تدشن حملة للمطالبة بالحقيقة في قضية خاشقجي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنها ستبث سلسلة جديدة من الإعلانات الرقمية والمطبوعة بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

التفاصيل:

NEW: Beginning today, @washingtonpost will run a fresh new set of digital and print ads demanding answers about #JamalKhashoggi’s brutal murder.

Pictured front and center: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman.

View the ad here: https://t.co/8LB5giYVuA#khashoggi pic.twitter.com/mx9FkZNrDV

— Karen Attiah (@KarenAttiah) October 25, 2018