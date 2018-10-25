شاهد: مقتل وإصابة عشرات الأطفال جراء سيول بالأردن

قتل ما لا يقل عن 18 شخصا، معظمهم أطفال، وأصيب العشرات نتيجة لسيول ضربت منطقة قرب البحر الميت في الأردن.
التفاصيل
- مدير العمليات في الدفاع المدني الأردني العميد فريد الشرع قال إن السيول جرفت حافلة مدرسية، تقل 37 تلميذا وسبعة مدرسين كانوا في رحلة مدرسية، كما جرفت السيول أيضا عائلات كانت متواجدة في مسارها.
- نقلت وكالة رويترز عن النقيب إياد العمر المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.
- وسائل إعلام أردنية نقلت عن مصادر في الدفاع المدني إن الكثير من القتلى أطفال دون 14 عاما، بعضهم كان في رحلة مدرسية وإن بعض القتلى هم أفراد عائلات كانت تتنزه في المنطقة.
- نقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية إنه تم إنقاذ 34 شخصا باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش.
- أظهرت لقطات عمال الإنقاذ وهم يبحثون في المنحدرات قرب شاطئ البحر الميت حيث عثر على جثث ضحايا.
- نقلت وسائل الإعلام الأردنية عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله الثاني ألغى زيارة إلى البحرين لمتابعة عمليات الإنقاذ.
- قال بيان للجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت بطلب من عمان طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ لمساعدة الأردن في مواجهة الكارثة.
- أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إرسال مروحيات عسكرية إلى الأردن للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
- ضربت سيول عارمة عدة مناطق في المملكة الأردنية عقب سقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تدفق المياه في عدة وديان بشكل مفاجئ.
- تعد منطقة البحر الميت أكثر بقعة منخفضة على الكرة الأرضية.
- تتسبب الأمطار الغزيرة في سيول جارفة وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة التي تصب في البحر الميت.