شاهد: سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت مواقع متفرقة تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما أصيب 8 أشخاص برصاص قناصة الاحتلال شرقي رفح.

قصف غزة

طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" استهدفت بصاروخين موقعا للمقاومة قرب أبراج الشيخ زايد في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

الطيران الحربي قصف موقعًا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمال مدينة رفح، وآخر غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع بخمسة صواريخ.

جيش الاحتلال زعم أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخ من غزة على منطقة النقب، دون أن يلحق أضرارًا أو إصابات داخل الخط الأخضر، محملًا حركة حماس مسؤولية ما يجري في القطاع.

المتحدث باسم جيش الاحتلال ادعى في بيان، أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على 8 أهداف للمقاومة، لافتًا إلى استهداف ثلاثة مجمعات عسكرية تابعة لحركة حماس "مجمع عسكري في شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية جنوبي القطاع" .

جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية عن سقوط صاروخ أطلق من غزة في النقب الغربي، واعتراض القبة الحديدية لصاروخين آخرين.

إصابات في رفح

ثمانية فلسطينيين أصيبوا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية شرقي مدينة رفح، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.

طبيعة الإصابات في صفوف الشبان المصابين متفاوتة، لكن وزارة الصحة في غزة قالت إن جروح أحدهم بالغة الخطورة حيث أصيب في رقبته .

جيش الاحتلال أطلق النار بكثافة صوب مئات الشبان الذين كانوا يتظاهرون ضمن فعاليات وحدة الإرباك الليلي شرقي رفح بعد ساعات من استهداف الاحتلال لمرصد للمقاومة في تلك المنطقة.

وحدة الإرباك تهدف بعملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم، وهي جزء من الفعاليات المنبثقة عن مسيرة العودة الكبرى.

الشبان يستخدمون خلال تظاهراتهم أدوات نضال سلمية، منذ بدأت المسيرات في 30 مارس/آذار الماضي ضمن فعاليات مسيرات العودة، والتي يقابلها جيش الاحتلال بالعنف والرصاص.

218 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 22 ألفًا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي؛ إثر قمعه المشاركين في تلك التظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة .

صورة من مسيرات العودة عند حدود غزة

اعتقالات بالضفة