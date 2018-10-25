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سياسة

تشاووش أوغلو: لا ننوي حاليا إحالة قضية خاشقجي إلى محكمة دولية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
25/10/2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول إلى محكمة دولية.

وأوضح تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو

  • أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنية في حال فتح تحقيق دولي في الجريمة.
  • تركيا أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت مخططة مسبقا.
  • كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية.
  • زودنا من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون.
  • على السعودية أن تجيب على بعض التساؤلات أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالع بالجريمة.
  • عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة.
  • من حق أسرة خاشقجي معرفة مكان جثمان والدهم.
  • اتفاقية فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من أراضي المملكة.
  • إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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