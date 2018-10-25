تشاووش أوغلو: لا ننوي حاليا إحالة قضية خاشقجي إلى محكمة دولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا تنوي حاليا إحالة قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول إلى محكمة دولية.

وأوضح تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس أنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو