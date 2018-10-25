ترمب يتمسك بهاتفه المحمول رغم تنصت روسيا والصين عليه

يواصل الرئيس الأمريكي تمسكه بهاتفه المحمول رغم تحذيرات مساعديه من أن مكالماته غير مؤمنة، وبأن رجال مخابرات أجنبية يتنصتون على محادثاته باستمرار.

صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن رجال مخابرات صينيين كثيرا ما يتنصتون على هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المحمول غير المؤمن حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.

أبرز ما جاء في الصحيفة

بيجين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأمريكية.

ترمب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة وبأن رجال مخابرات روسا يتنصتون على محادثاته باستمرار لكنهم يقولون إن الرئيس ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة.

أجهزة المخابرات الأمريكية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.

لم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق على تقرير نيويورك تايمز.

الصين تسعى لاستغلال المكالمات التي تعترضه لمعرفة كيف يفكر ترمب ومن الذي يأخذ برأيه والطريقة المثلى للتأثير عليه.

بيجين تحاول استغلال ما تطلع عليه لوقف تصعيد الحرب التجارية الدائرة بين البلدين حاليا.

مسؤولون أمريكيون يقولون إن المسؤولين الصينيين يعتمدون على رجال أعمال صينيين وآخرين لهم صلات ببيجين لنقل الحجج ووجهات النظر إلى أصدقاء ترمب للتأثير عليه.

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