النائب العام السعودي: قتل خاشقجي تم بنية مسبقة

قال النائب العام السعودي إن المشتبه فيهم بقتل جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة، فيما ترأس ولي العهد السعودي الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

نية مسبقة

قناة الإخبارية السعودية الرسمية نقلت عن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب (الخميس) قوله إن المتهمين بقتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

النيابة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك.

النائب العام أكد استمرار التحقيقات للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة، وفقًا لقناة الإخبارية.

الاجتماع الأول

وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ترأس (الخميس) الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أعفى 4 مسؤولين بارزين من مناصبهم على خلفية مقتل خاشقجي، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة .

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