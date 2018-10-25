السلطات الأمريكية تلاحق عبوات ناسفة مرسلة لأوباما وكلينتون

عثر الخميس على طرد جديد يعتقد أنه يحوي عبوة ناسفة في مدينة نيويورك بينما تسعى السلطات الأمريكية خلف المسؤولين عن إرسال طرود تحوي عبوات ناسفة إلى ديموقراطيين بارزين وشبكة سي.إن.إن.

ما القصة؟

قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد تغير المشهد السياسي الأمريكي، أرسلت ثمانية طرود تحوي متفجرات إلى شخصيات بارزة بينها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون وإريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما.

جرى أيضا استهداف جون برينان المدير السابق للمخابرات المركزية وجورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي وماكسين ووترز وهي عضو بالكونغرس عن ولاية كاليفورنيا ومنتقدة صريحة للرئيس الأمريكية دونالد ترمب.

شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية كانت هدفا هي الأخرى للطرود المفخخة.

أحدث طرد عثر عليه اليوم الخميس كان موجها إلى الممثل روبرت دي نيرو.

خبراء المفرقعات في مدينة نيويورك نقلوا صباح اليوم الخميس طردا مشبوها موجها إلى دي نيرو يشبه باقي العبوات الناسفة.

بعد هجوم على ترامب استخدم فيه الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ألفاظا نابية في حفل جوائز توني المسرحية في يونيو حزيران، وصف ترامب دي نيرو بأنه "شخص محدود الذكاء بشدة".

لم تنفجر أي من الطرود ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات، لكن بعض الديمقراطيين البارزين وصفوا التهديدات بأنها عرض من أعراض الخطاب السياسي الفظ الذي يشجعه ترمب، والذي دان أيضا هذه الأفعال.

يأتي إرسال الطرود في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني وستحسم إن كان بمقدور الديمقراطيين انتزاع السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو المجلسين من الجمهوريين وحرمان ترمب من الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في المجلسين.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إرسال هذه الطرود.

الشرطة لم تعلن القائمة الكاملة للشخصيات التي جرى استهدافها.

لم يتم إلقاء القبض على أي شخص، كما أن الشرطة لم تعلن عن أي مشتبه به حتى الآن.

تحقيق إف بي آي

مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي قال في بيان إن قوة مهام مشتركة لمكافحة الإرهاب بقيادة المكتب وتضم وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية "ستواصل العمل لتحديد هوية المسؤول عن إرسال هذه الطرود أيا كان واعتقاله".

المحققون يحاولون تتبع طرد مشبوه آخر يعتقدون أنه أرسل إلى جو بايدن نائب الرئيس السابق أوباما.

أول طرد، والذي عثر عليه يوم الإثنين، كان موجها إلى سوروس، وهو ملياردير تستهدفه كثيرا نظريات المؤامرة لدى تيار اليمين.

إف.بي.آي: هناك طرود تحوي عبوات يمكن أن تحدث دمارا.

مسؤولون أمنيون: العبوات تشبه جميعها تلك التي أرسلت إلى منزل سوروس وفجرتها الشرطة لاحقا.

رد فعل ترمب