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البرلمان الأوربي يصوت بالموافقة على قرار يستنكر مقتل خاشقجي

جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري
25/10/2018

صوت البرلمان الأوربي بالموافقة على مشروع قرار يستنكر مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، ويدعو إلى تحقيق دولي مستقل ومحايد.

 وقال البرلمان الأوربي إنه من غير المحتمل أن يكون اغتيال خاشقجي قد تم دون تدبير أو معرفة ولي العهد السعودي.

القرار:
  • قرار البرلمان الأوربي، دعا الدول الأعضاء لفرض عقوبات تشمل المسؤولين عن التخطيط لقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
  • القرار طالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد لكشف ملابسات مقتل خاشقجي.
  • القرار دان تعذيب وقتل جمال خاشقجي وحث السعودية على الكشف عن مكان جثته، وطالب السعودية بالتعاون التام مع الجانب التركي في قضية خاشقجي.
خلفيات:
  • رئيس البرلمان الأوربي أنطونيو تيجاني، تلقى طلبًا من التركية خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، لمحاسبة كل المتورطين في قتله، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل دقيق لمحاسبة ليس فقط مرتكبي هذه الجريمة وإنما كذلك من أعطى الأمر بتنفيذها.
  • مفوضية الاتحاد الأوربي، اعتبرت مقتل خاشقجي انتهاكًا صادمًا لاتفاق فيينا للعلاقات القنصلية.
  • مانفريد فيرنر رئيس حزب الشعب الأوربي (أبرز حزب وأكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوربي)، دعا دول الاتحاد الأوربي لأن تحذو حذو ألمانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول.
  • أنظار العالم تتجه نحو السعودية بانتظار الإجابة على الأسئلة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين بشأن ملابسات مقتل خاشقجي، لاسيما بعد اعتراف الرياض بالجريمة ووسط تكهنات حول مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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