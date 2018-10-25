البرلمان الأوربي يصوت بالموافقة على قرار يستنكر مقتل خاشقجي

صوت البرلمان الأوربي بالموافقة على مشروع قرار يستنكر مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، ويدعو إلى تحقيق دولي مستقل ومحايد.

وقال البرلمان الأوربي إنه من غير المحتمل أن يكون اغتيال خاشقجي قد تم دون تدبير أو معرفة ولي العهد السعودي.

القرار:

قرار البرلمان الأوربي، دعا الدول الأعضاء لفرض عقوبات تشمل المسؤولين عن التخطيط لقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

القرار طالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد لكشف ملابسات مقتل خاشقجي .

القرار دان تعذيب وقتل جمال خاشقجي وحث السعودية على الكشف عن مكان جثته، وطالب السعودية بالتعاون التام مع الجانب التركي في قضية خاشقجي.

خلفيات: