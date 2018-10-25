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سياسة

البرلمان الأوربي يدعو لعقوبات تشمل المخطِطين لقتل خاشقجي

القنصلية السعودية قي إسطنبول
القنصلية السعودية قي إسطنبول
25/10/2018

دعا مشروع بيان للبرلمان الأوربي، الخميس، الدول الأعضاء لفرض عقوبات تشمل المسؤولين عن التخطيط لقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

مشروع البيان
  • مشروع بيان البرلمان الأوربي دان تعذيب وقتل جمال خاشقجي وحث السعودية على الكشف عن مكان جثته.
  • المشروع طالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد لكشف ملابسات مقتل خاشقجي.
  • البرلمان طالب السعودية بالتعاون التام مع الجانب التركي في قضية خاشقجي.
خلفية
  • رئيس البرلمان الأوربي أنطونيو تيجاني، تلقى طلبًا من التركية خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، لمحاسبة كل المتورطين في قتله.
  • تيجاني دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل دقيق لمحاسبة ليس فقط مرتكبي هذه الجريمة وإنما كذلك من أعطى الأمر بتنفيذها.
  • مفوضية الاتحاد الأوربي، اعتبرت مقتل خاشقجي انتهاكًا صادمًا لاتفاق فيينا للعلاقات القنصلية.
  • مانفريد فيرنر رئيس حزب الشعب الأوربي (أبرز حزب وأكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوربي)، دعا دول الاتحاد الأوربي لأن تحذو حذو ألمانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول.
  • المفوضية الأوربية اعتبرت أيضًا أن قرار فرض حظر بيع الأسلحة من الاتحاد الأوربي للسعودية هو حصرًا من اختصاص مجلس الاتحاد الأوربي.
  • رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، حذر دول الاتحاد الأوربي من مغبة السقوط في "دائرة النفاق" في ملف مقتل خاشقجي، مؤكدًا أنه يتوقع من دول الاتحاد ومؤسساته تجنب أي "لعبة غامضة"، في إشارة إلى مخاوفه من تغليب المصالح الاقتصادية على الحقيقة.
  • أنظار العالم تتجه نحو السعودية بانتظار الإجابة على الأسئلة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين بشأن ملابسات مقتل خاشقجي، لاسيما بعد اعتراف الرياض بالجريمة ووسط تكهنات حول مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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