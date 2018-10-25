البرلمان الأوربي يدعو لعقوبات تشمل المخطِطين لقتل خاشقجي

دعا مشروع بيان للبرلمان الأوربي، الخميس، الدول الأعضاء لفرض عقوبات تشمل المسؤولين عن التخطيط لقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

مشروع البيان

مشروع بيان البرلمان الأوربي دان تعذيب وقتل جمال خاشقجي وحث السعودية على الكشف عن مكان جثته.

المشروع طالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد لكشف ملابسات مقتل خاشقجي.

البرلمان طالب السعودية بالتعاون التام مع الجانب التركي في قضية خاشقجي.

خلفية