ابن خاشقجي وعائلته يغادرون السعودية إلى واشنطن

قالت وكالة "رويترز" اليوم نقلا عن مصدرين مقربين من عائلة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الخميس إن ابنه الأكبر غادر السعودية.
التفاصيل:
- صلاح خاشقجي غادر المملكة أمس الأربعاء. وقال أحد المصدرين إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وإنه كان يخضع لحظر سفر.
- المصدران امتنعا عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته.
- مصادر للجزيرة قالت إن صلاح وعائلته غادروا السعودية إلى واشنطن .
- شبكة سي إن إن الأمريكية أكدت أيضا أن نجل جمال خاشقجي غادر السعودية.
- كانت مصادر مقربة من عائلة خاشقجي قالت يوم 13 أكتوبر الجاري لـCNN، إن صلاح الذي يعيش في جدة "غير قادر على السفر خارج المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر".
خلفية:
- مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول أثار موجة غضب عالمية. وأقر مسؤولون سعوديون بأن عناصر سعودية هي المسؤولة عن مقتله.
- الرئيس التركي أكد وجود أدلة قوية لدى بلاده على أن قتل خاشقجي عملية مدبرة، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية واستخباراتية فقط غير مقنع للرأي العام العالمي، مطالبًا السلطات السعودية بكشف سلم الجناة من أسفله إلى أعلاه.
- أردوغان طرح مجموعة من الأسئلة وطالب الرياض بالإجابة عليها، أبرزها الكشف عن مكان جثة خاشقجي ومن أعطى الأوامر بالقتل وتأخر تفتيش القنصلية والمتعاون المحلي الذي قيل إنه ساعد فريق الاغتيال، وتسلم الجثة، وأسئلة أخرى زادت من الضغوط على السعودية لاسيما بعد اعترافها بالجريمة.