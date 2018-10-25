ابن خاشقجي وعائلته يغادرون السعودية إلى واشنطن

قالت وكالة "رويترز" اليوم نقلا عن مصدرين مقربين من عائلة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الخميس إن ابنه الأكبر غادر السعودية.

التفاصيل:

صلاح خاشقجي غادر المملكة أمس الأربعاء. وقال أحد المصدرين إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وإنه كان يخضع لحظر سفر.

المصدران امتنعا عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته.

مصادر للجزيرة قالت إن صلاح وعائلته غادروا السعودية إلى واشنطن .

شبكة سي إن إن الأمريكية أكدت أيضا أن نجل جمال خاشقجي غادر السعودية.

كانت مصادر مقربة من عائلة خاشقجي قالت يوم 13 أكتوبر الجاري لـ CNN ، إن صلاح الذي يعيش في جدة "غير قادر على السفر خارج المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر".

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