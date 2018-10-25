ألمانيا توقف تدريباتها لحرس الحدود السعودي بسبب مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية أوقفت في الوقت الحاضر تدريبات لحرس الحدود السعودي.

ذكرت الوزارة صباح اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين: "منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري لا تجري أي تدريبات".

يأتي ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول قبل ثلاثة أسابيع.

حجم التدريبات الألمانية

وفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، هناك "مكتب إدارة مشروع" يضم خمسة أفراد شرطة اتحادية ألمانية بالعاصمة السعودية الرياض.

خلال العام الجاري تمت الاستعانة في المكتب بـ 70 فرد شرطة اتحادية في تدريبات مختلفة هناك، مثلما جاء في رد وزارة الداخلية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، كريستيان فيرت.

وزارة الداخلية الألمانية قالت إن الأمر يتعلق بالإجراءات التدريبية والمشورات التي تجري بالسعودية منذ عام 2009 بـ "مكافحة الجرائم المتعلقة بتزوير مستندات وإجراء تحليل لشرطة مراقبة الحدود وتقييمها ومراقبة الحدود البحرية وتقديم دورات تدريبية لموظفات حرس الحدود السعودي".

وزارة الداخلية الألمانية: المبادئ الأساسية الدستورية والمتعلقة بحقوق الإنسان السارية في ألمانيا تعد جزءا لا يتجزأ من الإجراءات التدريبية للشرطة الاتحادية.

تبلغ التكاليف المقرر تسديدها من قبل السعودية نحو 4.3 مليون يورو مقابل الفترة من أكتوبر/تشرين أول 2018 وحتى شهر سبتمبر/أيلول 2019.

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