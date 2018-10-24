مستشار لأردوغان: دماء خاشقجي على يدي ولي العهد السعودي

قال النور جيفيك مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن يدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "عليهما دماء" الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

التصريح يعد الأكثر صراحة حتى الآن لشخصية مرتبطة بالرئيس التركي عن الأمير السعودي في هذه الواقعة.

النور جيفيك، وهو أحد مستشاري أردوغان كتب في صحيفة يني بيرليك قائلا: "إنها وصمة تصل إلى ولي العهد محمد بن سلمان. خمسة على الأقل من فريق الإعدام من أذرع بن سلمان اليمنى، وهم أناس لم يكونوا ليتصرفوا دون علمه".

جيفيك: "حتى إذا أنقذ الرئيس الأمريكي ترامب، محمد بن سلمان، فإنه في أعين العالم شخص موضع شبهات دماء خاشقجي على يديه".

من هو جيفيك؟

جيفيك واحد من مستشاري أردوغان الكُثر وهو ليس مستشارا بارزا.

لم يتضح على الفور ما إذا كانت آراؤه التي كتبها في الصحيفة تعكس آراء أردوغان الذي أكد في خطابين ألقاهما أمس واليوم على ضرورة ألا يفلت المسؤولون عن قتل خاشقجي من العدالة "بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه".

تطورات القضية:

وزير العدل التركي عبد الحميد غل قال "إن النيابة العامة التركية يمكنها أن تطلب استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي في حال اقتضت الحاجة، على ضوء أدلة وبيانات وشبهات قوية، وذلك وفقا لقرارات وقناعات المدعي العام وهذا الأمر مرتبط بتقديره ". وذلك في إجابته على سؤال خلال مقابلة مع قناة محلية، حول احتمالية استدعاء القنصل السعودي محمد العتيبي الذي غادر تركيا عقب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الوزير أوضح أن طلب استدعاء القنصل السعودي لن يرد إلا بقرار المدعي العام أو المحكمة.

الوزير لفت إلى أنهم ينتظرون الرد من الجانب السعودي على دعوة الرئيس أردوغان بمحاكمة المتورطين في القضية أمام القضاء التركي.

خلفيات: