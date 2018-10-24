قنابل وطرود مشبوهة في منازل أوباما وكلينتون وشخصيات عامة

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الأربعاء، أنه تم اعتراض طردين مفخخين في بريد قبل وصولهما إلى مكتبي الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

التفاصيل:

الجهاز قال في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنه اعترض طردا مفخخا موجها إلى مكتب كلينتون، في مقاطعة ويستشيتر، في نيويورك، أثناء مروره على جهاز المسح الإشعاعي مساء أمس (الثلاثاء).

البيان أوضح أن طردا مماثلا اعترضه أحد أفراد الخدمة السرية في واشنطن، صباح (الأربعاء) وكان موجها لمكتب أوباما.

البيان: لم يصل الطردان إلى (أوباما أو كلينتون)، كما أنه لا يوجد خطر بوصول أي من مثل تلك الطرود إليهما.

البيان لفت إلى أن الجهاز سيُجري تحقيقا جنائيا شاملا لتحديد مصدر الطردين.

جهاز الخدمة السرية، هو وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مُكلف بحماية كبار الشخصيات الأمريكية بدءا من الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترمب، إلى الرؤساء السابقين وغيرهم من كبار المسؤولين الحاليين أو السابقين.

البيت الأبيض:

جهاز الأمن الرئاسي الأمريكي قال، الأربعاء، إن السلطات الاتحادية تحقق في طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى البيت الأبيض.

البيت الأبيض ندد في بيان بمحاولة تنفيذ هجمات على أوباما وكلينتون.

مصدر مطلع نفى لـ "رويترز" إرسال طرود مشبوهة إلى البيت الأبيض اليوم.

شبكة سي إن إن:

شرطة نيويورك ومحطة (سي.إن.إن) قالا إنه تم إخلاء مبنى تايم وارنر في نيويورك صباح، الأربعاء، بعد العثور في غرفة البريد الخاصة بمحطة (سي.إن.إن) على طرود مريبة أرسلت عبر البريد.

(سي.إن.إن) ذكرت أن فرقة التعامل مع المفرقعات بإدارة شرطة نيويورك "تعتقد أن الأمر تحت السيطرة" وأن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة على الأرجح.

الطرد يحتوي على جهاز يشبه الأنبوب يماثل تلك الأجهزة التي عثر عليها في أماكن أخرى منها منزل الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

(سي.إن.إن) قالت إن الطرد الذي عثر عليه في غرفة البريد الخاصة بالمحطة كان يحتوي على أسلاك، وإنه تم إخلاء المبنى كـإجراء احترازي.

عضو بالكونغرس:

شرطة فلوريدا أعلنت، الأربعاء، أنها تحقق في العثور على "طرد مشبوه" قرب مكتب العضو في الكونغرس ديبي واسرمان شولتز، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية في الحزب الديموقراطي.

شرطة مدينة سانرايز قالت في تغريدة عبر "تويتر" : "نحقق في شأن طرد مشبوه"، موضحة أنه تم العثور عليه قرب مكتب واسرمان شولتز جنوب المدينة على بعد نحو 30 كلم شمال ميامي.

منزل جورج سوروس: