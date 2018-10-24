فيديو: بطلب سعودي.. ابن سلمان يهاتف الرئيس التركي أردوغان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هي الأولى منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

الاتصال جاء بطلب من ولي العهد السعودي الذي يواجه ضغوطا دولية كبيرة في ظل الشبهات القائمة بأنه هو من دبر عملية القتل.

وكالة الأناضول للأنباء نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية أنه جرى خلال الاتصال بحث الجهود المشتركة لكشف جميع جوانب جريمة قتل خاشقجي قبل ثلاثة أسابيع داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول في تركيا.

المصادر أوضحت أنهما بحثا أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار هذه القضية التي أثارت موجة تنديد دولي بلغت حد تهديد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بفرض عقوبات على الرياض.

تصريحات ولي العهد:

في أول تصريحات علنية له حول مقتل خاشقجي قال ولي العهد السعودي: "الحادث مؤلم جدا لجميع السعوديين، خاصة لأنني مواطن سعودي، وأعتقد أنه مؤلم لأي إنسان موجود في العالم، وحادث بشع غير مبرر تماما".

ولي العهد السعودي وصف مقتل جمال خاشقجي بـ "الحادث البشع"، متعهّدا بمعاقبة "كل مجرم ومذنب" وبالتعاون مع أنقرة.

تصريحات ابن سلمان جاءت بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي طالب الرياض أكثر من مرة بالكشف عن الجهات التي أصدرت الأوامر لتنفيذ العملية.

ابن سلمان: "المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقيق واستكمال التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى نتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة وأخذ العقاب الرادع".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال خلال رده على أسئلة خلال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" إن الرياض وأنقرة تتخذان الخطوات لمعاقبة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي التي وصفها بالبشعة وغير المبررة.

ابن سلمان: لن يكون هناك شرخ في العلاقات مع تركيا في ظل قيادة الملك سلمان والرئيس أردوغان، والتعاون بين البلدين مميز.

خلفية: