البث الحي
سياسة

غضب فرنسي بسبب مقتل خاشقجي وتلويح بفرض عقوبات

ولي العهد السعودي (يمين) أثناء زيارته باريس ولقائه الرئيس ماكرون في إبريل/ نيسان الماضي
ولي العهد السعودي (يمين) أثناء زيارته باريس ولقائه الرئيس ماكرون في إبريل/ نيسان الماضي
24/10/2018

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بأن فرنسا قد تتخذ بالتنسيق مع شركائها إجراء ضد من تثبت مسؤوليتهم عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:  
  • الرئاسة الفرنسية ذكرت في بيان، الأربعاء، أن ماكرون عبر في اتصال هاتفي مع الملك سلمان عن غضبه الشديد إزاء مقتل خاشقجي وطلب منه الكشف الكامل عن ملابسات الحادث.
  • قصر الإليزيه قال إن الزعيمين بحثا أيضا الوضع في اليمن وسوريا.
مبيعات الأسلحة:
  • المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قال، الأربعاء، إن باريس يمكن أن تفرض عقوبات على السعودية إذا أثبتت أجهزة مخابراتها أن المملكة وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • جريفو: "لن نتخذ أي قرار ما دامت لم تتأكد الحقائق بوضوح وتؤيدها أجهزة مخابراتنا".
  • جريفو: "لكن من ناحية أخرى بمجرد إلقاء الضوء على الأمر وتأكيد أجهزتنا له، استنادا إلى فرضية ثبوت مسؤولية السعودية، فحينها سنستنبط النتائج الضرورية ونفرض العقوبات المناسبة".
  • جريفو أضاف دون أن يوضح أن أي خطوة لفرض عقوبات لن تقتصر على الحد من مبيعات الأسلحة.
خلفيات:
  • مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول أثار موجة غضب عالمية. وأقر مسؤولون سعوديون بأن عناصر سعودية هي المسؤولة عن وفاته لكن التفسيرات تباينت بشأن كيفية مقتله والدافع وراءه.
  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصفت الحادث أول أمس ، الاثنين، بأنه عمل "وحشي" وتعهدت بوقف صادرات السلاح الألمانية للرياض إلى أن تتضح ملابسات القضية.
  • في الفترة من 2008 إلى 2017 كانت السعودية ثاني أكبر مشتر للسلاح من فرنسا بصفقات تجاوزت قيمتها 11 مليار يورو.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)