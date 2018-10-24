غضب فرنسي بسبب مقتل خاشقجي وتلويح بفرض عقوبات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بأن فرنسا قد تتخذ بالتنسيق مع شركائها إجراء ضد من تثبت مسؤوليتهم عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

الرئاسة الفرنسية ذكرت في بيان، الأربعاء، أن ماكرون عبر في اتصال هاتفي مع الملك سلمان عن غضبه الشديد إزاء مقتل خاشقجي وطلب منه الكشف الكامل عن ملابسات الحادث.

قصر الإليزيه قال إن الزعيمين بحثا أيضا الوضع في اليمن وسوريا.

مبيعات الأسلحة:

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو قال، الأربعاء، إن باريس يمكن أن تفرض عقوبات على السعودية إذا أثبتت أجهزة مخابراتها أن المملكة وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جريفو: "لن نتخذ أي قرار ما دامت لم تتأكد الحقائق بوضوح وتؤيدها أجهزة مخابراتنا".

جريفو: "لكن من ناحية أخرى بمجرد إلقاء الضوء على الأمر وتأكيد أجهزتنا له، استنادا إلى فرضية ثبوت مسؤولية السعودية، فحينها سنستنبط النتائج الضرورية ونفرض العقوبات المناسبة".

جريفو أضاف دون أن يوضح أن أي خطوة لفرض عقوبات لن تقتصر على الحد من مبيعات الأسلحة.

خلفيات: