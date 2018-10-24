شاهد: ماذا قال بن سلمان عن "قطر" في مؤتمر الاستثمار؟

أبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تفاؤله، باقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أنها تسجل تطورات لافتة "بما فيها قطر رغم اختلافه معها".
التفاصيل:
- تصريحات بن سلمان جاءت على هامش مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل الاستثمار، الذي بدأت أعماله أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى الخميس.
- شارك على منصة الجلسة إلى جانب ولي العهد السعودي، كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.
- تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قطر تعد سابقة، منذ إعلان المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة وتنفيذ حصار عليها منذ يونيو/ حزيران 2017.
- بن سلمان قال: حتى اقتصاد قطر، قوي، وسيكون مختلفا ومتطورا بعد 5 سنوات.. دول المنطقة هي "أوربا الجديدة اقتصاديا".
مقاطعة:
- المنتدى يشهد مقاطعة دولية واسعة، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.
- المنتدى أقيم على الرغم من انسحابات كبيرة لقيادات أعمال من دول وشركات ومؤسسات عالمية، على خلفية الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي خاشقجي.
- بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول.
- السعودية قالت إن خاشقجي قتل جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
- الرواية الرسمية السعودية عن مقتل خاشقجي قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية.