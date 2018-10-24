شاهد: ماذا قال بن سلمان عن "قطر" في مؤتمر الاستثمار؟

أبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تفاؤله، باقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أنها تسجل تطورات لافتة "بما فيها قطر رغم اختلافه معها".

التفاصيل:

تصريحات بن سلمان جاءت على هامش مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل الاستثمار، الذي بدأت أعماله أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى الخميس.

شارك على منصة الجلسة إلى جانب ولي العهد السعودي، كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قطر تعد سابقة، منذ إعلان المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة وتنفيذ حصار عليها منذ يونيو/ حزيران 2017.

بن سلمان قال: حتى اقتصاد قطر، قوي، وسيكون مختلفا ومتطورا بعد 5 سنوات.. دول المنطقة هي "أوربا الجديدة اقتصاديا".

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