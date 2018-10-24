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سياسة

شاهد: ماذا قال بن سلمان عن "قطر" في مؤتمر الاستثمار؟

24/10/2018

أبدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تفاؤله، باقتصاديات المنطقة، مشيرا إلى أنها تسجل تطورات لافتة "بما فيها قطر رغم اختلافه معها".

التفاصيل:
  • تصريحات بن سلمان جاءت على هامش مشاركته في جلسة حوارية بمنتدى مستقبل الاستثمار، الذي بدأت أعماله أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى الخميس.
  • شارك على منصة الجلسة إلى جانب ولي العهد السعودي، كل من رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.
  • تصريحات ولي العهد السعودي بشأن قطر تعد سابقة، منذ إعلان المملكة إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة الدوحة وتنفيذ حصار عليها منذ يونيو/ حزيران 2017.
  • بن سلمان قال: حتى اقتصاد قطر، قوي، وسيكون مختلفا ومتطورا بعد 5 سنوات.. دول المنطقة هي "أوربا الجديدة اقتصاديا".
مقاطعة:
  • المنتدى يشهد مقاطعة دولية واسعة، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.
  • المنتدى أقيم على الرغم من انسحابات كبيرة لقيادات أعمال من دول وشركات ومؤسسات عالمية، على خلفية الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي خاشقجي.
  • بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول.
  • السعودية قالت إن خاشقجي قتل جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
  • الرواية الرسمية السعودية عن مقتل خاشقجي قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية.
المصدر : وكالات
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