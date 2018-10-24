شاهد: سيارة للقنصلية السعودية تستكشف غابة بإسطبنول قبل مقتل خاشقجي

أظهرت تحقيقات تجريها النيابة التركية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بجولة استكشافية في غابة بلغراد بإسطنبول قبل الجريمة.

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