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شاهد: سيارة للقنصلية السعودية تستكشف غابة بإسطبنول قبل مقتل خاشقجي

24/10/2018

أظهرت تحقيقات تجريها النيابة التركية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بجولة استكشافية في غابة بلغراد بإسطنبول قبل الجريمة.

التفاصيل:
  • فرق الأمن التركية تعمل على فحص تسجيلات كاميرات الأمن في أجزاء كثيرة من مدينة إسطنبول وخاصة في محيط القنصلية.
  • فريق خاص يقوم بفحص تسجيلات مدتها ألفي (2000) ساعة، جمعت من 137 كاميرا في إسطنبول، بما في ذلك مطار أتاتورك، ومناطق "لفنت" و "السلطان أحمد".
  • الفريق الخاص يتتبع آثار الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل لقتل خاشقجي، ومسؤولي القنصلية خطوة بخطوة قبل وبعد الحادثة.
  • التسجيلات تظهر أن مسؤولين في القنصلية قاموا مساء يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باختبار إمكانية دخول حافلة صغيرة تحمل لوحة دبلوماسية من بوابة الحديقة إلى الداخل.
  • تسجيلات أظهرت يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصول فريق من 3 أشخاص إلى تركيا قادمًا من المملكة العربية السعودية بواسطة رحلة جوية مجدولة، ثم توجه الفريق إلى الفندق قبل التوجه إلى القنصلية.
  • التسجيلات أظهرت في اليوم نفسه، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بإجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد، ووصول خاشقجي إلى مطار أتاتورك.

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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