شاهد: سيارة للقنصلية السعودية تستكشف غابة بإسطبنول قبل مقتل خاشقجي

أظهرت تحقيقات تجريها النيابة التركية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بجولة استكشافية في غابة بلغراد بإسطنبول قبل الجريمة.
التفاصيل:
- فرق الأمن التركية تعمل على فحص تسجيلات كاميرات الأمن في أجزاء كثيرة من مدينة إسطنبول وخاصة في محيط القنصلية.
- فريق خاص يقوم بفحص تسجيلات مدتها ألفي (2000) ساعة، جمعت من 137 كاميرا في إسطنبول، بما في ذلك مطار أتاتورك، ومناطق "لفنت" و "السلطان أحمد".
- الفريق الخاص يتتبع آثار الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل لقتل خاشقجي، ومسؤولي القنصلية خطوة بخطوة قبل وبعد الحادثة.
- التسجيلات تظهر أن مسؤولين في القنصلية قاموا مساء يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باختبار إمكانية دخول حافلة صغيرة تحمل لوحة دبلوماسية من بوابة الحديقة إلى الداخل.
- تسجيلات أظهرت يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصول فريق من 3 أشخاص إلى تركيا قادمًا من المملكة العربية السعودية بواسطة رحلة جوية مجدولة، ثم توجه الفريق إلى الفندق قبل التوجه إلى القنصلية.
- التسجيلات أظهرت في اليوم نفسه، قيام سيارة تحمل لوحة دبلوماسية تابعة للقنصلية السعودية بإجراء جولة استكشافية في غابة بلغراد، ووصول خاشقجي إلى مطار أتاتورك.