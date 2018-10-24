شاهد: تسجيلات كاميرات المراقبة لمنتحل شخصية خاشقجي

حصلت "الجزيرة" على صور خاصة لكاميرات المراقبة في مطار إسطنبول يظهر فيها، مصطفى مدني، أحد أفراد فريق الاغتيال السعودي للصحفي جمال خاشقجي أثناء مغادرته المطار.

التفاصيل:

مصطفى مدني غادر تركيا في الثالث من أكتوبر/ تشرين أول الجاري وهو اليوم التالي لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

مدني كان قد ظهر في صور كاميرات المراقبة مرتديا ثياب الصحفي جمال خاشقجي، في محاولة للتمويه، وللإيحاء بخروج جمال خاشقجي من القنصلية يوم اغتياله.

مصطفى مدني خرج وقتها من الباب الخلفي للقنصلية ليتجول في عدة أماكن من إسطنبول، قبل أن يُغير ثيابه في أحد الأماكن العامة، ويتخلص من ثياب الصحفي جمال خاشقجي.

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