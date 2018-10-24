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سياسة

شاهد: تسجيلات كاميرات المراقبة لمنتحل شخصية خاشقجي

24/10/2018

حصلت "الجزيرة" على صور خاصة لكاميرات المراقبة في مطار إسطنبول يظهر فيها، مصطفى مدني، أحد أفراد فريق الاغتيال السعودي للصحفي جمال خاشقجي أثناء مغادرته المطار.

التفاصيل:
  • مصطفى مدني غادر تركيا في الثالث من أكتوبر/ تشرين أول الجاري وهو اليوم التالي لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
  • مدني كان قد ظهر في صور كاميرات المراقبة مرتديا ثياب الصحفي جمال خاشقجي، في محاولة للتمويه، وللإيحاء بخروج جمال خاشقجي من القنصلية يوم اغتياله.
  • مصطفى مدني خرج وقتها من الباب الخلفي للقنصلية ليتجول في عدة أماكن من إسطنبول، قبل أن يُغير ثيابه في أحد الأماكن العامة، ويتخلص من ثياب الصحفي جمال خاشقجي.
خلفية:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذكر في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" (الأربعاء) أن ولي العهد يدير الأمور في السعودية بشكل أوسع في هذه المرحلة، وأنه إذا كان هناك من أحد ضالع في مقتل خاشقجي، فسيكون هو.
  • الرئيس التركي أردوغان أكد أن بلاده لن تسمح بالتسترِ على أحد في جريمة قتل جمال خاشقجي، ووزير العدل التركي أكد إمكانية طلب تسليم القنصلِ السعودي في حال ثبوت ضلوعه فيها.
  • الرئاسة التركية قالت، الأربعاء، إن الرئيس التركي أردوغان تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطلب منه لمناقشة قضية خاشقجي.
  • الرئاسة التركية: أردوغان بحث مع ولي العهد السعودي تفاصيل جريمة خاشقجي.
  • الرئاسة التركية: أردوغان اتفق مع ولي العهد السعودي على بذل الجهود لتوضيح ملابسات جريمة خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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