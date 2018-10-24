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سياسة

شاهد: الاحتلال يعتدي على رهبان مصريين في القدس

24/10/2018

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على رهبان بينهم مصريون في القدس المحتلة في ساحة كنيسة القيامة، بحسب تقارير إخبارية وشهود عيان.

ذكرت تقارير إخبارية أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس في مدينة القدس نظمت وقفة في ساحة كنيسة القيامة صباح اليوم، احتجاجاً على رفض الحكومة الإسرائيلية السماح للكنيسة بتنفيذ أعمال ترميم داخل موقع "دير السلطان".

وأضافت أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على المُعتصمين بالضرب والدّفع، كما قاموا باحتجاز أحد الرّهبان لفترة قصيرة عقب ضربه وتقييده.

خلفيات
  • تجري شرطة الاحتلال الإسرائيلي حالياً أعمال الترميم في الدير، دون موافقة الكنيسة القبطية.  
  • يقع دير السلطان داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وله أهمية خاصة لدى الأقباط، إذ يعد طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس (أثري للأقباط الأرثوذكس بالقدس) إلى كنيسة القيامة.

 

تاريخ الدير
  • "دير السلطان"، أحد أهم الأماكن العربية المقدسة لمدينة القدس الشرقية، بناه الوالي المصري منصور التلبان، عام 1092 ميلادية فوق كنيسة القيامة، التي تعد أقدم كنيسة في العالم، بترخيص من الوالي العثماني جلال الدين شاه، وظل الدير منذ نشأته حتى الآن المنفذ الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلى كنيسة القيامة.
  • الاحتلال الإسرائيلي استولى على دير السلطان في القدس الشرقية، وسلمّه إلى الرهبان الأحباش (إثيوبيا)، بعد طرد الرهبان المصريين منها بعد حرب يونيو/حزيران 1967.
  • الاحتلال رفض تنفيذ حكم المحكمة العليا الإسرائيلية برد الدير إلى الكنيسة المصرية، وعليه قرر البابا الراحل كيرلس السادس، حظر سفر الأقباط إلى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد الاستيلاء على الدير.
  • الكنيسة المصرية رفعت أكثر من 100 دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكسبتها جميعا ضد الحكومة الإسرائيلية، وأثبتت حقها في الدير، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض التنفيذ حتى الآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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