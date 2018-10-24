شاهد: الاحتلال يعتدي على رهبان مصريين في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على رهبان بينهم مصريون في القدس المحتلة في ساحة كنيسة القيامة، بحسب تقارير إخبارية وشهود عيان.

ذكرت تقارير إخبارية أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس في مدينة القدس نظمت وقفة في ساحة كنيسة القيامة صباح اليوم، احتجاجاً على رفض الحكومة الإسرائيلية السماح للكنيسة بتنفيذ أعمال ترميم داخل موقع "دير السلطان".

وأضافت أن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على المُعتصمين بالضرب والدّفع، كما قاموا باحتجاز أحد الرّهبان لفترة قصيرة عقب ضربه وتقييده.

خلفيات

تجري شرطة الاحتلال الإسرائيلي حالياً أعمال الترميم في الدير، دون موافقة الكنيسة القبطية.

يقع دير السلطان داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وله أهمية خاصة لدى الأقباط، إذ يعد طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس (أثري للأقباط الأرثوذكس بالقدس) إلى كنيسة القيامة.

تاريخ الدير